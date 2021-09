Restaurante Norton agora tem feijoada

Durante todos os sábados, casa oferece buffet com welcome drink de caipirinha e atração musical. Estreia no dia 4 terá desconto de 21%

O Restaurante Norton, localizado no 2º andar (bloco D) do Brasil 21, está com uma novidade: é a feijoada aos sábados, com direito a welcome drink de caipirinha e atração musical com Diana Rosa (voz), Fernando Fernandes (violão) e Felipe Nunes (bandolim).

A programação segue durante todo o mês de setembro (podendo ser prorrogada para os demais meses), sempre aos sábados, das 12h às 16h, e custa 65,00 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam, e dos 6 aos 12, pagam apenas 32,50. E para o dia de lançamento, 4 de setembro, haverá um desconto de 21% no valor. Além do buffet de feijoada, a casa também conta com o cardápio a la carte.

O couvert artístico custa 15,00 e há cortesia de estacionamento por 3 horas. Confira, abaixo, o menu do buffet:

Buffet

Feijoada

Caldo de Feijão

Feijão

Costela Suína

Paio

Linguiça Calabresa

Carne Seca

Lombo Suíno

Pé, Orelha e Rabo

Guarnições

Arroz

Farofa de bacon

Torresmo

Costela Suína frita

Banana à milanesa frita

Mandioca Frita

Couve Refogada

Laranja

Sobremesas

Pudim de Leite

Frutas da estação

Serviço:

FEIJOADA RESTAURANTE NORTON

Local: Restaurante Norton 2° andar bl D – Hotel Meliá Brasil 21

Datas: 4,11,18 e 25 de setembro 2021

Horário: 12:00 – 16:00hs

Reservas: 61 3218-5550

Atração Musical: Diana Rosa (voz), Fernando Fernandes (violão) e Felipe Nunes (bandolim)

Valor por pessoa: R$65,00+10% (taxa opcional de serviço) – Promoção de lançamento: 21% de desconto para dia 4/09/21

Crianças de 0 a 5 anos cortesia e de 6 a 12 anos R$32,50+10%

Couvert artístico: R$15,00

Estacionamento: Cortesia por 3 horas

Cardápio a lá carte disponível

Cortesia: Welcome Drink de Caipirinha