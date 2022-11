Restaurante lança menu especial de Copa do Mundo para quem vai curtir em casa

Ao todo, são cinco opções de combos, válidas para pedidos feitos no iFood

O Le Parisien (103 Norte) acaba de lançar um menu exclusivo para quem vai assistir aos próximos jogos da Copa do Mundo em casa. Ao todo, são cinco opções de combos, válidas para pedidos feitos no iFood.

As sugestões são o steak tartare + trio de batata + 3 cervejas Cruls weiss (R$ 189) e o trio de batata + 6 unidades de coxinha de Boeuf Bourguignon + 6 unidade de croquete de queijo brie 6 unidades + 3 cervejas Cruls weiss (R$ 189). “A Copa do Mundo sempre é uma festividade. E para atender aqueles que assistem aos jogos em casa, criamos esses combos especiais com pratos que combinam bem com o momento”, explica o chef Leandro Nunes.

O público pode saborear ainda um delicioso pirarucu pané + Schnitzel + trio de batata + 3 cervejas Cruls weiss (R$ 239); 6 unidades de croquete de queijo + 6 unidade de brie + steak tartare + Schnitzel + vinho tinto Antawara Cabernet sauvignon (R$ 239) e um steak tartare + pirarucu + Schnitzel + vinho tinto Antawara Cabernet sauvignon (R$ 259).

Serviço

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 23h; sábado, das 9h às 23h; domingo das 9h às 21h

Mais informações: @leparisienbistrotbsb