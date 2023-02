Restaurant Week: saiba onde encontrar menus vegetarianos ou veganos

De entradas a pratos principais, dez casas apostam em massas, risotos, vegetais, frutas e folhas para receber adeptos

Casas especializadas em comidas vegetarianas e veganas ganham cada vez mais espaço no cenário gastronômico de Brasília oferecendo opções a um grupo que envolve cada dia mais adeptos. Em restaurantes mais tradicionais, os preparos ganham espaço nas cozinhas e agradam até os comensais mais carnívoros. Durante a Brasília Restaurant Week não é diferente, quem é vegetariano ou vegano também participa do festival.

No Nonna Augusta, com unidades no Guará Shopping e na Asa Norte, a pedida é experimentar o Bomboloni Burger vegetariano, um pão de azeite, molho pesto, molho Pomodoro e mini brotos, a Salada de folhas , tomate seco, mussarela de búfala, croutons e molho pesto ou o Ravióli de cogumelos frescos e fungui salteado na manteiga de alho negro.

O Capim Dourado, por exemplo, localizado no hotel Mercure na Asa Norte, trouxe para o jantar do festival três opções vegetarianas: Salada preparada com tomate cereja, mussarela de búfala, cebola roxa e molho de aceto balsâmico, Ceviche de banana da terra com banana da terra em cubos, temperada com limão, salsinha, cebola roxa e barquete de tapioca e um Risoto de cogumelos frescos e castanha do Pará com redução de rapadura como prato principal.

Já no Peccato Empório Bistrô, as entradas, tanto no almoço quanto no jantar atendem os vegetarianos. Os destaques vão para a Bruschetta do Sertão, com pão, tomate pelado, queijo coalho, ervas e melado de cana e a Caprese do Cerrado, com queijo coalho, tomate cereja, molho do Peccato e manjericão. Já para o público vegano, a casa apostou em um fettuccine no azeite extra-virgmanjericão, em com pesto de tomate cereja e castanha de caju.

No Paradeiro, estreante no festival, há uma opção vegana para o Bolinho de caldo verde de entrada, com purê de batata inglesa e couve de entrada e outra vegetariana que é o Bolinho de arroz do vovô Paulo. A casa, que participa somente no almoço, também traz a opção do Cozidão português da Dona Alice com cogumelos, batata inglesa, batata doce, abóbora, cenoura, cebola, vagem, couve e repolho, acompanhado de arroz branco e pirão.

Conhecido por trazer para Brasília sabores das ruas da Tailândia, do Vietnã e da Coreia, o Same Same But Different (Asa Sul, Asa Norte e Pontão) entrega toda essa mistura na Brasília Restaurant Week. No almoço, os veganos podem se deliciar com a Salada Rainbow, que leva alface, tomate cereja, macarrão bifum, cebola roxa, cebolinha e hortelã, entre outras delícias; e, de prato principal, o Pad thai veggie paradise, o famoso molho original pad thai salteado na wok com macarrão de arroz, ervilha, brócolis, cenoura, couve flor, cebola, tomate cereja e abobrinha japonesa servido com broto de feijão e muito mais. Já no jantar, também há opções mais restritivas como os Vegetais Bangkok, com couve flor crocante com molho de tamarindo, chips de cebola roxa, servida com arroz branco e vegetais salteados, salpicados com gergelim; e o croquete coreano, arroz japonês, broto de feijão, espinafre, cenoura, abobrinha, pepino, servido com molho gochujang (mistura de várias pimentas coreanas) levemente picante.

Um veterano do festival também pensou no público vegetariano para esta edição. O Contê – Food & Drinks, que está presente no almoço e jantar trouxe opções vegetarianas e veganas de entrada: o Carpaccio de beterraba, molho cítrico e brotos de agrião (almoço e jantar) e a Panzonella, releitura da salada típica da Itália, com manjericão, pão italiano, tomates, vinho tinto, azeitonas e croutons (jantar). Para o prato principal, o Risoto de aspargos e castanha do Pará promete ser um destaque no almoço.

No 405 Restaurante Bar, outra casa que participa pela primeira vez, o Ceviche vegetariano de banana é uma opção de destaque para o almoço e jantar. Já o Ratatouille à brasileira, Ratatouille de legumes brasileiros com azeite de ervas, acompanhado de purê de inhame, é uma ótima dica para o almoço dos vegetarianos.

No Vert Café, os veganos vão poder se deliciar com um nhoque de batata baroa ao molho de tomate com manjericão. A opção é servida tanto no almoço quanto no jantar. Já os vegetarianos têm uma alternativa de entrada no almoço, a brusqueta de tomate confit feita com pão sem glúten, tomatinhos confitados, queijo parmesão e finalizada com uma folha de manjericão fresco; e outra no jantar, o dadinho de tapioca com queijo coalho e geleia de frutas vermelhas. Ainda no jantar, é servida uma pizza de marguerita individual com massa sem glúten, feita de mandioca com molho de pomodoro pelati, mozzarella artesanal, tomates cerejas, manjericão e orégano.

Na 215 Sul, o restaurante Istambul já participa do festival há algumas edições. No almoço, a aposta da casa é a Modinha à Juliana, mix de folhas verdes temperadas ao blend de mostardas e croutons de pão para os veganos e vegetarianos. Para os veganos, a dica é o Pensando em Você (Moqueca de Banana), deliciosa moqueca com banana da terra, tomate, pimentões, leite de coco e azeite de dendê, servida com arroz crocante de coco para o almoço e jantar.

No Rio Bistrô e Lounge, os veganos também têm vez. Tanto no almoço quanto no jantar, o Ceviche de banana da terra é uma ótima opção. Já o Espaguete de pupunha, zucchini e mix de cogumelos é um outro destaque do menu que vale a pena conferir.

Serviço:

27ª Brasília Restaurant Week

Quando: 9 de fevereiro a 12 de março

Valores dos restaurantes com opções vegetarianas ou veganas:

Menu Tradicional: R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar

Menu Plus: R$ 68,90 almoço e R$ 78,90 jantar

Menu Premium: R$ 79 almoço e R$ 109 jantar

Para conhecer os restaurantes e menus participantes, acesse o site

Saiba das novidades em restaurantweekbrasil