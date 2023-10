Rede Porks comercializa drink em alusão ao Outubro Rosa

Ação vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras, incluindo as RAs do DF que contam com unidades do Porks

Entre os dias 03 e 08 de outubro, todas as unidades Porks – Porco & Chope do Brasil vão comercializar o Pink Mule, versão cor-de-rosa do clássico drink Moscow Mule, em alusão ao Outubro Rosa, movimento que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. Com as vendas, a rede pretende arrecadar recursos para o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba-PR, referência nacional no tratamento de pessoas com câncer.

A ação vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras, incluindo as seis regiões administrativas do Distrito Federal que contam com unidades do Porks. O drink vai custar R$ 20.

“O Porks é frequentado por um público jovem. Temos a oportunidade de mobilizar milhares de pessoas todos os dias. Neste ‘Outubro Rosa’, sentimos a necessidade de contribuir para uma causa nobre, compartilhando informações importantes sobre o câncer de mama e incentivando todas as mulheres para que façam o autoexame”, comenta o proprietário da rede Porks – Porco & Chope, José Araújo Netto.