Receita e promoções para a Semana do Pescado

Benéficos para a saúde, ricos em nutrientes e com uma enorme cadeia produtiva no país. Mais do que uma alternativa para o consumo de carne vermelha, os pescados têm se tornado uma ótima opção na lista de compras dos brasileiros. Não à toa, a procura por esse setor alimentício tem crescido, apesar do Brasil estar abaixo da quantidade de consumo de pescados recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com quatro unidades em Brasília, o atacadista Super Adega participa pela 19ª vez da Semana do Pescado com ofertas para os clientes. A rede criou diversas promoções para os peixes e frutos do mar vendidos em suas lojas até 15 de setembro. “Teremos mais de 70 variedades com desconto. Desde sardinha e tilápia até camarão e merluza”, afirma Sandro Covre, diretor da Super Adega. “Vai chegar muito produto fresco e de alta qualidade, graças à atenção especial que esses ingredientes vão receber com o evento”, complementa.

Com o objetivo de estimular o consumo de pescado no país, o setor produtivo nacional lançou a 19ª Semana do Pescado. O evento, programado para ocorrer entre os dias 1º e 15 de setembro, foi criado inicialmente pelo governo brasileiro. Com sua ótima repercussão e o sucesso das primeiras edições, mesmo após a retirada estatal de investimentos, a semana seguiu sendo realizada, mas por iniciativa privada. Produtores e comerciantes optaram por dar continuidade à data, com o intuito de incentivar comerciantes e empreendedores de toda a cadeia de produção pesqueira e aquícola no Brasil e estimular o aumento do consumo de pescados per capita.

Dados da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), divulgados pela Agência Brasil, revelam que o país ainda está aquém do consumo ideal por pessoa de peixes e frutos do mar. Na média, o consumo atual de pescado no Brasil é de 10kg por pessoa, por ano, ainda abaixo do recomendado, que são 12 quilos por habitante/ano, e distante da média mundial de 20,2 quilos por habitante/ano.

No entanto, o mesmo levantamento revela que, em 2021, a receita gerada pela produção e venda de peixes e frutos do mar no Brasil foi de R$ 8 bilhões, um aumento de 4,7% em relação a 2020. Essa porcentagem está diretamente ligada a um crescimento também na procura dos brasileiros por esse setor alimentício.

Para além das questões econômicas, de geração de emprego e renda, substituir o consumo exacerbado de carne vermelha por uma dieta com pescados é benéfico, também, à saúde. Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e auxilia no controle de colesterol, por exemplo. Peixes e frutos do mar são, também, ricos em vitaminas e minerais e possuem alta proporção de gorduras saudáveis.

Por isso, o pescado acaba se tornando um ótimo alimento na hora do preparo das refeições. Pode ser servido sozinho ou acompanhado, com e sem molho e regado por temperos e sabores. O chef e professor de gastronomia Diego Koppe ensinou uma receita para extrair o melhor dos pescados: o espaguete com frutos do mar. “É um prato delicioso, super simples de fazer e fica com uma apresentação incrível no final”, afirma Koppe.

Para esse preparo, selecione os frutos do mar de sua preferência. Grelhe-os numa frigideira com azeite, cebola e alho. Não deixe dourar, apenas refogue-os levemente. Acrescente creme de leite fresco, misture e reserve. Em seguida, cozinhe o espaguete numa panela com água e sal por 5 minutos. Escorra o macarrão e incorpore-o nos frutos do mar. Finalize com sal e pimenta. “Não tem erro, é garantido que vai agradar”, brinca o chef.