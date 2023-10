Receita de cupcake fit e proteico para o Halloween

Opção nutritiva pode incrementar a festa sem pesar na consciência

O Halloween, comemorado em 31 de outubro, está logo aí! E para celebrar a data, que tal reproduzir uma receita nutritiva que traz o tema e muito sabor? O Cupcake Boo, desenvolvido pelo time de nutricionistas da Herbalife, marca líder global de bem-estar e nutrição, é uma opção fit e proteica, ideal para quem quer festejar sem pesar na consciência!

Ela é preparada com o Shake sabor Chocolate Sensation, Shake sabor Coco, que fornecem boas doses de proteína, fibras, 23 vitaminas e minerais, além dos crispies proteicos crocantes Protein Crunch. O resultado é um cupcake delicioso com 18 gramas de proteínas por porção e apenas 178 calorias. Confira!

Cupcake Boo

Rendimento: 8 unidades

Tempo de preparo: 35 minutos

Informações nutricionais por unidade:

Calorias: 178 kcal

Proteínas: 18 g

Fibras: 4,8 g

Ingredientes:

12 colheres (sopa) de Shake sabor Chocolate Sensation¹

12 colheres (sopa) de Shake sabor Coco¹

6 colheres (sopa) de NutreV²

2 ovos médios

1 xícara (chá) de água

2 colheres (chá) de fermento químico

1 banana-prata cortada em rodelas para decorar

2 colheres (sopa) de Protein Crunch³ para decorar

Modo de preparo

Em um bowl, coloque o Skake Chocolate Sensation, metade do NutreV, 1 ovo, metade da água, metade do fermento, misture bem com o auxílio de um fouet e reserve. Repita a operação em outro bowl usando o Shake Coco e o restante dos ingredientes. Despeje 1 ½ colheres de sopa de cada massa em forminhas de papel já inseridas em uma forma de cupcake ou muffin e leve ao forno a 180°C por cerca de 20 minutos. Retire do forno e, depois que esfriar um pouco, decore com as rodelas de banana e Protein Crunch.