Rapport Bistrô e Café inaugura novo espaço

O queridinho Rapport Bistrô e Café, localizado na 412 Norte, acaba de ganhar um novo ambiente anexo à casa. A novidade traz um espaço ampliado para o fundo da quadra com acesso ao bar, apresentando uma atmosfera exclusiva, aconchegante e com novas opções de drinks e entradinhas para compartilhar. Para ficar ainda melhor, o bistrô ampliou o horário. De terça a sábado a casa fica aberta até às 23h e aos domingos, até às 16h.

Entre as entradas, as novidades ficam por conta do delicioso e bem servido queijo Camembert assado com bacon e nozes crocantes ao mel, acompanhado de torradas sequinhas temperadas com manteiga de ervas (R$ 52,00). E, também a porção de croquetes de tilápia e aioli de tomilho com raspas de limão siciliano (R$ 35,00). Ideais para compartilhar.

A carta de bebidas oferece drinks autorais assinados pelo renomado Vitor Moretti. Entre as novas opções estão: Estações (gin Beefeater, frutas vermelhas, licor de espumante e suor com clara de ovo em pó – R$ 35,00); Nature Spritz (Lilleit Blanc, amora, capim limão, água de mel e espumante – R$ 36,00) e o Temporal (Lilleit Blanc, vermute Aurea Rosé, licor de espumante e suco de limão – R$ 35,00).

Drink Estações. Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design Drink Nature Spritz. Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design Drink Polmar. Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design Drink Temporal. Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design Queijo Camembert. Foto: Rafael Lobo/ Zoltar Design

Para animar o happy hour, o Rapport também conta com música ao vivo sempre às quintas-feiras, das 19h às 22h, com grandes artistas de Brasília tocando o melhor da música nacional e internacional. Nos dias das apresentações é cobrado um couvert artístico de R$ 10,00.

Também tem novidades nas promoções da casa! Terça é dia de rolha free, das 18h às 21h. Às quartas, a dose dupla fica por conta dos queridinhos Aperol e o Polmar – novo drink feito com vodka Absolut, mirtilo, morango, tomilho, pink lemonade e vinho branco. Já na quinta, você pede 1 menu bistrô no almoço e a primeira taça de vinho tinto, branco ou de espumante sai por apenas R$ 10,00. Sexta tem welcome drink para quem pedir um menu bistrô na hora do almoço e ainda tem dose dupla de espumante, das 18h às 21h.

Pra lá de convidativo, né? Agora é só marcar com a galera e aproveitar bastante! Reservas no whatsapp: 61 99117 8409.

Serviço

Rapport Bistrô e Café

Telefone: (61) 3322 0259

WhatsApp: 61 99117 8409

Endereço: SCLN 412, Bloco C, loja 40 – Asa Norte

Instagram: @rapportcafe

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 09h às 23h. Domingo, das 9h às 16h