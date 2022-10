Quitutices celebra Dia das Crianças com lanche-cortesia

Válido uma unidade por criança, de até 12 anos, que esteja acompanhada de um pai ou responsável que consuma qualquer item da loja

A Quitutices (315 Sul) – confeitaria especializada em produtos sem glúten e lácteos, mas com muito sabor – celebrará o Dia das Crianças em ritmo especial. Comandada pela chef Inaiá Sant’Ana, a marca presenteará os pequenos, de até 12 anos, com cupcake e bebida vegetal mini A Tal da Castanha durante todo o horário de atendimento, das 10h às 20h. Válido uma unidade por criança, de até 12 anos, que esteja acompanhada de um pai ou responsável que consuma qualquer item da loja.

Para animar a programação da confeitaria, a Timeout Rock Band, formada por jovens com neurodiversidades, fará um show às 17h30. O repertório terá clássicos do rock nacional e internacional, além de composições autorais. Criada em 2017, a banda tem como objetivo aprimorar habilidades sociais, lúdicas e motoras por meio da arte e da música para integrantes do Instituto Ninar.

Dia das Crianças na Quitutices – confeitaria sem glúten e sem lácteos

Cortesia para criancas até 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis que consumam na loja: cupcake e bebida vegetal mini da A Tal da Castanha, durante todo o horário de atendimento.

Quarta-feira, 12 de outubro

Das 10h às 22h – show da banda Timeout Rock Band às 17h30

CLS 315, Bloco A, Loja 33, Asa Sul – Brasília/DF

(61) 3543-5057 / (61) 98303-5396 (WhatsApp)