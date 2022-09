Queijo brasileiro é eleito o 2º melhor do mundo

A medalha de ouro foi para o queijo suíço Gruyere Reserv, e o americano Stockinghall ficou em terceiro lugar

O queijo Dolce Bosco, fabricado no município de Joanópolis (SP), feito com leite de cabra, trouxe para o Brasil a medalha de prata no 2º Mundial do Queijo. A medalha de ouro foi para o suíço Gruyere Reserv e o americano Stockinghall, em terceiro lugar.

O festival, que aconteceu em São Paulo, foi promovido pela SerTãoBras, sociedade civil sem fins lucrativos. Aberto ao público, o evento reuniu aproximadamente 50 mil pessoas, que além da feira e da competição, puderam fazer degustações harmonizadas e participar de palestras, conferências, fórum de discussão e cursos.

O queijo brasileiro tem ganhado cada vez mais espaço na gastronomia mundial. A iguaria nacional já conquistou medalhas de ouro em outras competições, como no Mondial du Fromage, em Tours, na França, e o World Cheese Awards, em Oviedo, Espanha.

Turismo gastronômico

Estudo do Ministério do Turismo indica que, 8 em cada 10 turistas internacionais que vieram ao país em 2019, aprovaram a culinária nacional. O país também possui quatro localidades na Rede de Cidades da Unesco na categoria gastronomia: Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Belém (PA) e Paraty (RJ).

Os viajantes brasileiros também têm na gastronomia um dos atrativos que os impulsionam a viajar. Pesquisas realizadas mapearam as viagens de brasileiros e mostraram que, em 2021, a gastronomia e a cultura tomaram a terceira posição no ranking de motivadoras para a realização de uma viagem.