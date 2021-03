Confeitaria da rainha: The Queen’s Place investe em delivery de bolos tipo loaf

São nove opções, inclusive sem glúten, para desfrutar da patisseria inglesa no conforto do lar

Caramelo Salgado, Red Velvet, Chocolate com Brigadeiro, Abobrinha com Limão e Baunilha com Frutas Vermelhas. Esses são apenas alguns dos sabores dos bolos tipo loaf do The Queen’s Place, agora disponíveis para delivery, tanto pelo Ifood quanto pelo telefone (61) 99329-6752. Há ainda a opção de takeaway. As iguarias podem ser sem recheio (R$65, com cerca de 900g), com recheio (R$75 com cerca de 1200g) e até sem glúten (R$95), como é o caso do Bolo de laranja e amêndoas.

Segundo o Chef Pedro Henrique Batista, o diferencial dos bolos da casa são as receitas da proprietária Matilde Gemeli, que já teve uma confeitaria no Reino Unido e guarda a sete chaves seus segredos para iguarias de sabores únicos, com ingredientes de qualidade e impecável apresentação. Ideais para cafés da manhã, brunch ou chás da tarde, as delícias podem ser harmonizadas com chás, café, sucos, espumantes e até mesmo drinques. Inclusive, para harmonizar às alturas da realeza, a casa oferece canecas personalizadas a R$40 e o espumante Royal Brut Rosé a R$100 – preço especial de delivery – elaborado com a uva Pinot Noir, com aromas de cereja, morango e romã, bem leve e equilibrado.

Bolo de caramelo salgado

Confira as opções abaixo:

Caramelo Salgado

Massa de Caramelo com recheio de doce de leite e flor de sal.

Cobertura de Butter Cream

Red Velvet

Massa de red velvet, recheio de cream cheese icing e cobertura de butter cream

Chocolate com Brigadeiro

Massa de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baunilha com Frutas Vermelhas

Massa de Baunilha com recheio de frutas vermelhas

Nutella e Banana

Massa de chocolate com recheio de nutella e banana

Bolo Com Nozes

Cappuccino e Nozes

Massa de cappuccino com Nozes

Sem Recheio R$65

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abobrinha com Limão

Saborosa massa de abobrinha com limão

Limão

Massa de limão e cobertura de açúcar com limão

Bolo de laranja e amêndoas com cobertura de açúcar e laranja

Sem glúten

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Delivery de bolos tipo loaf The Queen’s Place

Telefones: (61) 3879-0056 (Asa Sul) e (61) 99329-6752 (Lago Sul)

Instagram: @thegreenhouse.lago

CLS 116 bloco C loja 21

SHIS Qi 21 bl B loja 10