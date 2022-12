‘Que Pasta?! Cantina’ inaugura unidade no Venâncio Shopping

Nova loja terá dois ambientes e capacidade para 100 pessoas

O Que Pasta?! Cantina irá inaugurar mais uma unidade em Brasília. A nova loja ficará no Venâncio Shopping (Setor Comercial Sul) e será inaugurada no próximo dia 20.

O novo Que Pasta?! terá dois ambientes: o primeiro é o salão que dividirá espaço com a própria cozinha do restaurante construída em formato de aquário, onde os clientes poderão ver a preparação dos pratos e das massas; o segundo é a varanda a céu aberto rodeada por uma cerca viva e cantos alemães gigantes com estrutura em madeira. A capacidade será para 100 pessoas.

Entre os pratos já confirmados pelo chef estão a Saltimboca: escalope envolto em presunto cru, molho roti e tagliolini burro e sálvia (R$ 74); Polenta cremosa gratinada com gorgonzola e cogumelos frescos (R$ 42); Melanzane: berinjela com molho de tomate e mussarela de búfala gratinada (R$ 42); e o Agnolotti di zucca recheado com abóbora Cabotiá, fonduta de parmesão e vinho tinto (R$ 59).

Serviço

Que Pasta!? Cantina

Onde: Venâncio Shopping (Setor Comercial Sul, Q. 8)

Inauguração: 20 de dezembro, terça-feira

Horário de funcionamento: formato soft open durante um mês, para mais informações sobre os horários @quepastabrasilia