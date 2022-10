Projeto oferece cursos gratuitos na área de gastronomia

O ‘Escola Móvel de Gastronomia’ vai qualificar pessoas através de sete cursos diferentes. Inscrições vão até o dia 15 de novembro

A Associação Cresce acaba de lançar o projeto Escola Móvel de Gastronomia, que tem por objetivo qualificar profissionais por meio de aulas práticas e teóricas de forma presencial e online. O projeto pretende atender mais de 900 pessoas e oferecer, inicialmente, cerca de quatro cursos na área de gastronomia e três no setor de gerenciamento de pessoal e negócios. São eles:

Confeitaria;

Doceria;

Salgaderia;

Pizzaiolo;

Garçom/Garçonete;

Vendas online (E-commerce);

Gerenciamento de mídias sociais.

Para se inscrever no modo presencial, o participante deve acessar o site da Escola Móvel de Gastronomia e preencher a ficha de inscrição no período de 25 de outubro a 15 de novembro de 2022. As aulas começam no dia 15. É necessário ter idade mínima de 16 anos.

As aulas ocorrerão de forma presencial, em unidades móveis espalhadas pelo Gama, e online, no canal da Associação Cresce no YouTube. Os participantes receberão o certificado de participação ao final.

A Escola Móvel de Gastronomia tem foco na região administrativa do Gama e, por isso, vai realizar um mapeamento e catalogação de bares, restaurante, trailers e food trucks da cidade. Interessados de outras regiões administrativas também podem participar dos cursos, mas somente na modalidade online.

App Food Gama

Além de ofertar as aulas de gastronomia, o projeto possui dois grandes objetivos: realizar o mapeamento gastronômico de estabelecimentos dos setores do Gama e catalogá-las no aplicativo “Food Gama”. O app, segundo os desenvolvedores, funcionará como um marketplace, onde o dono do estabelecimento oferece seus produtos sem custo e o cliente acessa, escolhe o restaurante e faz seu pedido diretamente na plataforma.