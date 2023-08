Projeto Coma com Música encerra temporada neste sábado (12)

Terceira e última sessão terá apresentações de Mariana Sardinha e Jazz na Carta e do anfitrião Esdras Nogueira

O Coma com Música chega à sua terceira e última sessão neste sábado (12), trazendo shows de Mariana Sardinha e Jazz na Carta, e do anfitrião do projeto, Esdras Nogueira, ao lado de seu grupo. A festa acontece no Altiplano Leste e está disponível apenas aos assinantes da newsletter do projeto.

Na ocasião, Esdras Nogueira fará o pré-lançamento de seu novo álbum, o “Lá em Casa Sessions”. Para mais informações e para se inscrever na newsletter do Coma Lá em Casa, acesse comalaemcasa.com.br.

Sobre o projeto

O projeto Coma com Música é um desdobramento de outros feitos artísticos e pessoais de Esdras e sua companheira, a produtora e cozinheira Mariana Cardoso. É a união das paixões do casal: música instrumental e gastronomia. O nome surge a partir do blog Coma Lá em Casa, que possui uma década de história e é liderado por Mariana.

Cada edição teve um público máximo de 40 convidados, que desfrutam dos shows e de um cardápio com comidas e drinks a preços acessíveis. O Coma com Música terá outras atividades nos próximos meses, como uma série de bate-papos sobre música e gastronomia e uma visita à agrofloresta vizinha Sintrópica, que fornece muitos dos ingredientes utilizados na culinária do evento. Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o objetivo é tornar a casa-galpão que recebe os eventos uma referência cultural do Altiplano Leste, que carece de atrativos culturais.

SERVIÇO

3ª edição do projeto Coma Com Música

Data: sábado, 12 de agosto

Horário: das 16h às 22h

Endereço: Altiplano Leste (endereço enviado para os convidados por e-mail)

Apresentações: Mariana Sardinha e Jazz na Carta (DF) e Esdras Nogueira e Grupo (pré-lançamento do projeto Lá em Casa Sessions

Entrada franca, mediante reservas online

Inscrições abertas: somente para assinantes da newsletter do Coma Lá em Casa

ASSINE A NEWSLETTER

Classificação indicativa: livre