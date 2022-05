Professor Diego Koppe ensina como cortar, porcionar e preparar frango em aula gratuita no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral

Com dicas de reaproveitamento do alimento, o curso do Projeto Oikos – Horta e Cozinha Natural – será realizado no dia 07 de maio. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas previamente

Alimentação sustentável, o tema nunca esteve tão em pauta. A partir desse cenário, o professor e chef de cozinha Diego Koppe irá ministrar no próximo sábado (07) um curso express gratuito com dicas de corte, porcionamento e preparo de frango. O local escolhido foi o Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardins Mangueiral. O objetivo é mostrar aos alunos do Projeto Oikos – Horta e Cozinha Natural e criado pelo Movimento Comunitário do Jardim Botânico – como é possível preparar todas as partes de um frango inteiro, além de reaproveitar os ossos, por exemplo, em caldos e sopas. A aula acontece de 09h às 12h e as vagas são limitadas.

“Estou muito feliz de poder passar um pouco da minha experiência na gastronomia e mostrar que é possível sim consumirmos todas as partes do frango, só é preciso conhecimento. Com isso, ganhamos muito mais saúde e evitamos o desperdício do alimento”, conta Diego Koppe.

Para quem está interessado no curso, as inscrições devem ser feitas previamente no https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWodAo8F7HG0bjR9krSZHg3oC-Mui-RY4-JsNFRrbWwxmWnw/viewform.

No final, todos os alunos receberão um certificado de conclusão.

Sobre o Centro de Práticas Sustentáveis (CPS)

O CPS ocupa uma área de 10 mil m² no Jardins Mangueiral, com salas de projeção e de artesanato, cozinha sustentável, auditório, e várias áreas para o ensino ambiental, como viveiros para criação de mudas de plantas nativas, sistema de tratamento por zonas de raízes (local onde ocorre a filtragem da água vinda da copa), um espaço colaborativo para trabalho e estudo, com conteúdo ligado ao meio ambiente e uma biblioteca. O Centro de Práticas Sustentáveis é um prédio para fins pedagógicos-ambientais e sua construção é fruto de compensação ambiental da construção do bairro do Jardins Mangueiral e é gerido pelo IBRAM em parceria com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico.

Serviço:

Curso express de reaproveitamento de frango com Diego Koppe

Quando: sábado, 07 de maio

Horário: 09h às 12h

Onde: SHJM, Centro de Práticas Sustentáveis, av. do Cerrado s/n – Jardim Botânico

Mais informações: (61) 3427-3038 / (61) 99433-8517 / [email protected]

Site: www.mcjb.org.br/institucional/

Entrada gratuita