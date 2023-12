Porks promove festival de comida de boteco

Evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras, entre os dias 12 e 17 de dezembro

O Porks – Porco & Chope, maior rede especializada em carne suína do país, vai promover o 1º Festival Nacional ‘Comida de Boteco do Porks’, entre os dias 12 e 17 de dezembro. O evento vai acontecer simultaneamente em 30 cidades brasileiras. São elas:

Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Entre as criações para o festival, destacam-se as porções “Let’s Party”, composta por mix de bolinho de carne seca e coxinha de linguiça defumada, e “Fritas com Pulled Pork e Cream Cheese”. O cardápio inclui ainda “Mandioca enrolada no Bacon”, “Torresmo de Rolo”, entre outras delícias.

O Porks não cobra 10%, entrada ou couvert artístico. Além disso, todas as unidades da rede são pet friendly.

Serviço

Comida de Boteco do Porks

Entre 12 e 17 de dezembro

Em todas as unidades do Porks – Porco & Chope espalhadas pelo país

+infos: @porks_brasil