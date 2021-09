Wagyu é a estrela do novo cardápio da chef Priscilla Deus no Pobre Juan Brasília

A grande novidade é o corte chorizo de Wagyu, importado diretamente do Japão e considerado a carne de melhor qualidade do mundo. Ao todo a casa apresenta oito novos pratos, além de sua mais nova varanda ao ar livre

Há 17 anos na cena gastronômica brasileira, o Pobre Juan é considerado um dos melhores restaurantes de parrilla do país. A marca possui atualmente 13 casas espalhadas pelo Brasil, e constantemente está inovando com novidades em seu cardápio, desde novos pratos a cortes de carnes importadas de diversos países como Argentina, Uruguai e Japão. Entre as unidades está a de Brasília, que a partir desta terça-feira (28), lança seu mais novo cardápio repleto de surpresas e criações inéditas pelas mãos da renomada chef Priscila Deus.

Inaugurado em 2010, o Pobre Juan Brasília fica no requintado Shopping Iguatemi, onde apresenta seu conceito argentino de assar carnes de altíssima qualidade e marmoreio para os brasilienses. Para este novo cardápio, a casa está trazendo oito novas criações, tendo como destaque o corte de chorizo Wagyu, importado diretamente do Japão e considerado a carne de melhor qualidade do mundo.

“O Pobre Juan Brasília será a terceira casa que vai receber este novo cardápio que fez muito sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro, graças ao talento fora da curva da nossa chef Priscila Deus. Além do Wagyu que é a grande aposta, nós estamos trazendo novidades com frutos do mar e muitos legumes orgânicos para compor os pratos”, revelam os sócios Luiz Marsaioli e Cristiano Melles.

A melhor carne bovina do mundo

O chorizo de Wagyu Pobre Juan é produzido em Kagoshima, no Japão, e importado com exclusividade pela 481 para o Pobre Juan. O corte possui classificação A5, o mais alto nível de qualidade de carne do mundo. Seu grau de marmoreio, BMS 10, é encontrado em apenas 1% da carne japonesa.

Para o cardápio de Brasília, a chef Priscila Deus desenvolveu dois pratos com o chorizo de Wagyu. O primeiro é o delicioso A5 Tataki: finas fatias de Wagyu levemente selado, com molho oriental e purê de wasabi (R$ 142). Enquanto o segundo é um surpreendente A5 Sirloin Steak: Wagyu, emulsão de cabotiã com raspas de limão siciliano e farofa de pistache (R$ 352).

“Nossa grande estrela do cardápio é o Wagyu onde vamos servir ele em duas versões, a primeira um beef tataki em fatias bem finas com purê de wasabi e um molho a base de shoyu e gengibre, um prato bem leve e saboroso assim como nossa segunda opção, que levamos a carne à mesa acompanhado de abóbora cabotiá assada na brasa e zest de limão”, detalha a chef Priscila Deus.

Bife de Chorizo de Wagyu

Wagyu A5 Sirloin Steak. Foto: Paulo Henrique Livramento



Frutos do mar também são novidade

O cardápio de pescados do Pobre Juan ganha dois novos pratos: Pirarucu Amazônico (R$ 102) e o Salmão Missô (R$ 106). Segundo a chef, essa foi uma oportunidade de poder proporcionar aos clientes uma variedade ainda maior de opções de carnes brancas.

“Nesse cardápio também vou explorar bastante os pescados, entre as novidades que estou trazendo temos os camarões grelhados com molho cítrico de limão siciliano, servido com risoto nero di seppia, e uma nova versão do salmão grelhado, onde faço uma emulsão de missô deixando ele caramelizado por fora, servido com vegetais grelhados na brasa com toque de gengibre e molho teriyaki”, explica.

O prato Pirarucu Amazônico foi criado pela chef para ajudar o projeto Gosto da Amazônia, que apoia o manejo sustentável do peixe. “Esse prato eu fiz bem brasileiro, onde acompanha farofinha de coco, castanhas do pará, molho de moqueca e purê de banana da terra”, conta Priscila Deus.

Agora para quem gosta de opções mais leves, as novas sugestões são a Salada de Jamón: folhas frescas, jamón, lascas de amêndoas e melão (R$ 41 meia / R$ 58 inteira); e o Roasted Couve-Flor, assado inteiro na brasa com temperos especiais da casa (R$ 34).

Pirarucu amazônico. Foto: Paulo Henrique Livramento

Salmão Missô. Foto: Divulgação

Camarão na brasa. Foto: Paulo Henrique Livramento

Salada Jamon. Foto: Divulgação

Para adoçar o paladar, duas novas sobremesas!

É claro que não poderia faltar novidades para o menu de sobremesas, e ambas prometem encantar os amantes dos doces. Para quem gosta de chocolate, o Deep Cookie (R$ 28) tem que ser pedido! A sobremesa é um delicioso cookie de brigadeiro acompanhado de sorvete de vanilla e crumble de pistache. Já a segunda é o Abacaxi na Brasa: abacaxi grelhado com syrup aromatizado com laranja e especiarias servido com sorvete de vanilla (R$ 26). Uma delícia!

Deep Cookie. Foto: Divulgação

Serviço

Pobre Juan Brasília

Onde: Shopping Iguatemi, Lago Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, 12h às 15h / 19h às 23h; domingo, 12h às 20h

Para mais informações: https://www.pobrejuan.com.br/