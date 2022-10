Plataforma oferece descontos em diversos restaurantes do DF

App Primeira Mesa é gratuito e está disponível para iOS e Android

O Primeira Mesa, plataforma de reservas e descontos exclusivos para restaurantes, lanchonetes e clientes, também funciona em Brasília. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android.

O app acompanha o histórico de reservas e recomenda estabelecimentos bem avaliados de acordo com a preferência dos usuários, evitando filas e otimizando o atendimento dos restaurantes. Os descontos não são apenas em um ou dois pratos, permitindo ao usuário escolher em todo cardápio de comidas (entradas, petiscos, pratos principais, sobremesas, lanches e panificação).

O app conta com mais 3 mil cadastrados em Brasília e 500 mil usuários no Brasil. Dentre os restauantes disponíveis no DF, estão Avenida Paulista Ristorante e Pizzeria, Figueira da Villa Parrila, Norū Sushi, Xamam Restaurante e Charcutaria, Domaine Bistrô e Winebar, Carpe Diem Gastronomia CCBB, Lê Pain Rustique, entre outros.

Confira a lista completa de restaurantes credenciados no site do Primeira Mesa.