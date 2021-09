Vinny’s Pizzeria investe em prato com pizza frita

Além da opção, casa oferece também outras receitas com a tradicional massa italiana

Pizza é uma das receitas mais conhecidas e admiradas do mundo. Com os mais variados recheios, o prato faz sucesso por onde passa. O que muita gente não sabe é que a massa, ponto alto do preparo, pode ganhar outras versões e formatos. E é esse um grande diferencial da Vinny’s Pizzeria Napoletana. A casa criou duas receitas que têm como base a massa da pizza.

Para a entrada, Montanara (R$ 32): três unidades de mini pizza frita cobertas com stracciatella, prosciutto Crudo, geleia de figo e raspa de siciliano e o Pão da Casa (R$ 8), preparada com a massa da pizza assada na hora com azeite e orégano.

Montanara – Vinny’s Pizzeria. Foto: Divulgação

Outro destaque para saborear é o Angioletti Fritti (R$ 20), que são tiras de massa de pizza fritas, polvilhadas com açúcar de confeiteiro. A sobremesa acompanha dip de Nutella finalizado com raspas de laranja Bahia ou de Doce de leite finalizado com raspas de siciliano.

Angioletti Fritti – Vinny’s Pizzeria. Foto: Divulgação

No cardápio, são 15 apetitosos sabores especiais de pizzas, disponíveis em tamanho individual, para os comensais se deliciarem na pizzaria, além da versão média, exclusiva do delivery. Entre elas, a famosa Regina Margherita (R$ 37), feita com molho de tomate, mozzarella di bufala, parmesão e manjericão.

Pão da casa acompanhado de caponata – Vinny’s Pizzeria. Foto: Divulgação

Para beber, uma carta de drinques diversificada, como o clássico Negroni (R$ 29): Gin, Vermute Rosso, Campari e laranja; ou autoral da casa, o Giusto Sbagliato (R$ 27) com espumante, Campari, Vermute Rosso com infusão de café, vinho do Porto e redução de amora.

Sobre a Vinny’s Pizzeria Napoletana

Sob o comando do casal Vinícius e Raquel Campos, a Vinny’s Pizzeria Napoletana é certificada com o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), que confere ao estabelecimento o reconhecimento por oferecer a tradicional, original e fiel receita da pizza napoletana.

Ao todo, são quase 900 pizzarias em todo o mundo autorizadas a fazer, preservar e difundir a cultura da pizza napoletana, única pizza no mundo a ser reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO. No Brasil, cerca de 15 estão habilitadas, sendo a Vinny’s a segunda na capital federal a receber a certificação.

Vinny´s Pizzeria Napoletana

Endereço: CLS 205 bloco A Loja 27

Horário: De terça a domingo, das 17h às 22h40

Takeout e Delivery: Todos os dias, de 17h às 22h30

Instagram: @vinnyspizzerianapoletana