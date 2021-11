Pizza em formato de cilindro e katha com crème brûlée são destaques na Grano & Oliva

Você já comeu uma pizza em formato de cilindro? Então se liga que essa é a novidade que a Grano & Oliva traz aos seus clientes no mês de novembro. A Rotolina (R$ 38,00) tem tamanho individual e é conhecida por ter massa enrolada e ser região de Nápoles, na Itália. A versão da Grano tem a massa super leve fermentada por 48h, assada no forno com azeite, recheada com mozarela, calabresa, alecrim, cebola roxa e finalizada com parmesão ralado, e depois servida em pedaços cilíndricos.

Rotolina. Foto: Divulgação

A criação contou com a consultoria do chef Jaqueson Dichoff, reconhecido como um dos melhores pizzaiolos do mundo. “Neste ano, junto com o chef Jaqueson testamos alguns produtos novos e alguns tradicionais da Itália, usando a massa como base. Colocamos um fio de azeite na assadeira antes dela ir ao forno, fazendo com que a massa crie uma pequena crostinha frita pelo azeite agregando mais sabor e crocancia.”, comentou o chef que comanda a Grano, Rodrigo Melo.

Após essa deliciosa opção de entrada, quem quiser completar a experiência, nada melhor que um doce, né? A Casa traz então para o mês a Katcha Brulee (R$ 29), que leva queijo mozarela, crème brûlée com açúcar maçaricado e tem uma massa com 48h de fermentação.

Katcha Brulee. Foto: Divulgação

Promoção Terça Dolce

Quem aí gosta de promoção? A Grano preparou uma especial para os seus clientes. Toda terça-feira quem pedir uma pizza média (Calabresa, Carbonara, Domenica Funghi e Zucchini ou Diavoleta) no salão ou delivery, ganha de cortesia uma mini katcha, podendo escolher entre as opções: banana com açúcar e canela, Nutella com morangos ou ainda de doce de leite com castanhas.

Serviço

Grano & Oliva Pizzeria

Unidade (Asa Norte)

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 59 – Asa Norte

Pedidos (WhatsApp): (61) 99844-7889

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Unidade (Dark Kitchen – Sudoeste) – apenas delivery

Endereço: Quadra 8, lote 2345, loja 06 – Zona Industrial

Pedidos (WhatsApp): (61) 99642-1016

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 18h às 23h

Instagram: @granoeolivapizzeria