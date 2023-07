Pensando nos dias frios, Solo Ristorante apresenta prato exclusivo

O prato, criado pelo chef Divino Barbosa, chama-se Cappelletti in Crema e foi pensada para os dias frios do inverno brasiliense

A famosa massa italiana cappelletti, em formato de pequenos chapéus, acaba de ganhar uma receita exclusiva no Solo Ristorante (403 Sul). O prato, criado pelo chef Divino Barbosa, chama-se Cappelletti in Crema e foi pensada para os dias frios do inverno brasiliense.

A novidade é feita com massa artesanal recheada com frango desfiado, servida com um saboroso molho de batata, noz-moscada e um toque de mel, finalizado com chips de gengibre (R$ 78, individual).

A sugestão é oferecida todos os dias, no almoço e no jantar, e fica no cardápio até o dia 27 de julho. Para harmonizar, a casa oferece uma carta de vinhos com rótulos de várias nacionalidades. Destaque para o Maray Gran Reserva Merlot (Chile), que está com um valor especial, até o dia 26, por R$ 99. Na boca é redondo, com intensos sabores de cereja e framboesa, combinados com uma acidez delicada e um toque picante.

Serviço:

Solo Ristorante

Endereço: CLS 403 bl. C – Asa Sul/DF

Horário de funcionamento, reservas e mais informações: (61) 3879-1889 / @solo.ristorante