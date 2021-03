Inovando na Páscoa: como fugir do tradicional ovo de chocolate

Veja algumas sugestões de como presentear alguém querido no feriado

Um dos grandes símbolos da Páscoa é o ovo, principalmente aquele feito de chocolate. As docerias e chocolaterias apresentam mil e uma opções de ovos para os clientes, mantendo a tradição e costume da data no Brasil. Mas o que dar para quem não gosta ou não pode comer chocolate? Pensando nisso, a Remembear, loja de papelaria fina e decoração e o Nube Café e Confeitaria, montaram presentes para você inovar nesse feriado.

“Presentear com um produto personalizado foge do óbvio, porque o presenteado sente que a lembrança foi pensada especialmente para ele”, argumenta Fabiani Christine, fundadora da Remembear.

Delícias sofisticadas

O Nube Café e Confeitaria preparou combinados que misturam doces e peças exclusivas de porcelana pintadas à mão pela artista plástica @ro_porcelanas. Entre as opções: Copinho P, composto por um copo de porcelana com estampa exclusiva recheado com 12 meio ovinhos de chocolate sortidos; Caixa sortida, feita em acetato com estampa exclusiva, acompanhada de 6 macarons tradicionais, 5 trufas e um macaron de coelho (R$60); Porcelanas exclusivas, sendo duas opções. A primeira é um ovo liso de porcelana recheado com 15 macarons (R$290) e o segundo, ovo relevo com coelho de porcelana recheado com 12 macarons (R$320).

Buquê de guloseimas

Ganhar um buquê de flores é ótimo! Mas já pensou em ganhar um buquê que você pode comê-lo? Essa foi a ideia de Fabiani ao montar o ramalhete cheio de doces. Além de diversos bombons e balas, o presenteado ganha um coelhinho de pelúcia. O buquê de guloseimas está disponível nas cores azul, amarelo, vermelho e rosa e sai por R$300,00 cada.

Kit Páscoa Splash

Já pensou em ensaboar o corpo com um picolé? O kit Páscoa Splash é composto por uma esponja em formato de pirulito e por um sabonete e uma esponja em formato de picolé, além de um coelhinho de pelúcia super fofo. O kit está disponível nas cores azul e rosa e saem por R$189,00 cada.

Kit Grandes Mulheres

Ideal para meninas, esse kit é um verdadeiro aprendizado. Com duas opções, você pode escolher entre a grande artista Frida Kahlo e a incrível estilista Coco Chanel. O kit vem com um livro sobre a história de cada uma e uma boneca ou pelúcia.

O Kit Frida está R$442,00, e o Kit Chanel, R$412,00.

Kit Lembranças

Que tal um presente mais simbólico? O Kit Lembranças é composto por um álbum de fotos, uma vela e um pingente de Espírito Santo. Ideal para presentear aquela pessoa com quem você quer criar muitas memórias pela frente, o presente sai a R$350,00.

Serviço:

Páscoa no Nube Café

Produtos de R$60 a R$320

Data para encomenda: Até o dia 01/04

Data de retirada e entrega: 02/04 e 03/04

Endereço: 910 Sul (Centro Clínico Via Brasil, loja 28)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 9h30 às 19h

Delivery: Consultar a disponibilidade

Telefone: (61) 99885-8481

Instagram: @nubecafe

Páscoa na Remembear

Produtos de R$189,00 a R$442,00

Data para encomenda: até dia 30/03

Telefone: (61) 3364-3012

WhatsApp: (61) 99100-1090 e (61) 99102-8228 (WhatsApp)

Instagram: @remembearbrasil