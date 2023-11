Pães, cafés, champanhe e brindes na coluna de hoje

Uma padaria como você nunca viu

Nas entrequadras da 714/715 norte, um espaço perfeito para um brunch de café da manhã te aguarda. Estamos falando da sensação Adélia Padaria, que funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e tem opções deliciosas em seu menu. E o melhor: tudo artesanal, feito com cuidado, afeto e amor. A casa serve pães de diversas formas – de focaccias a baguetes – e deliciosos docinhos (eclairs, sonhos, tortas, trufas, dentre outras delícias). O padeiro Evandro Leivas é responsável por essas criações fantásticas, entre elas, o famoso pão de açafrão recheado de queijo com cobertura de gergelim, que está fazendo muito sucesso entre os visitantes.

Café na medida certa

Já pensou em consumir o seu café do jeito que você quiser? Frutado? Intenso? Mais adocicado? A marca Coffee & Joy traz todos esses benefícios com o seu clube de assinatura de cafés. Nessa assinatura, você escolhe o tipo de grão, a gramatura da moagem e a característica do grão. Com entregas no Brasil inteiro, a marca está com novas opções em seu cardápio. São mais de 20 novas opções que contemplam várias regiões do Brasil, valorizando o médio e pequeno produtor de café. Coffee & Joy tem fornecedores em locais que vão desde a Chapada Diamantina ao famoso Cerrado Mineiro. Com exclusividade, a coluna À Mesa provou o Aquarela (foto), proveniente da região do cerrado mineiro. Uma opção perfeita para quem ama café na prensa francesa.

Cheers! Bebidas que valeu o seu tempo em Piri

Uma das maiores referências em turismo da cidade de Pirenópolis, a tradicional e única Pousada dos Pirineus está com uma novidade além dos seus quartos luxuosos. Agora, a pousada está com uma linha exclusiva de espumantes (foto). Produzida pela Vinícola Zanella, da Serra Gaúcha, os espumantes foram classificados como um dos melhores do Brasil. A nova linha da Pousada dos Pirineus também conta com vinhos tintos com uvas super seletas. Entre eles, está tinto com um blend único de Merlot, Cabernet sauvignon, Tannat e Alicante Bouschet.

Nos espumantes, a nova linha contempla um delicioso Brut Rosé e um Branco Brut, todos perfeitos para harmonizar com as deliciosas comidas do restaurante da Pousada e da energia incrível deste espaço, ministrado pela grande Mércia Crema.

Falando em novidade…

O cenário gastronômico brasiliense tem se expandido tanto que tem atingido novas regiões administrativas. Depois da chegada do Nazu Sushi e do Caminito, chegou a vez do tradicional Cantucci Osteria aterrissar em Águas Claras. Com a cozinha sob o comando do chef Rodrigo Melo (foto), a casa está localizada na Avenida das Araucárias, 635. Além da cozinha do Cantucci, o novo espaço também contempla as demais cozinhas criativas do chef: Inforno (famosa pelo hambúrguer envolto na massa de pizza) e Grano e Oliva (conhecida pelas tradicionais massas).

Presentes de Natal adiantados

Para quem é muito fã do Outback, essa notícia é para você! As famosas canecas estarão de volta com a promoção “Canecas Outback” (foto). São seis modelos customizados com frases divertidas para momentos de celebração. Para ganhar uma, basta pedir uma Jr.Ribs (meia costela de porco ao molho barbecue mais amada do Brasil) e uma bebida (o Chopp Brahma® ou o chopp Colorado® servidos na caneca congelada ou Guaraná Antárctica® refil). “Nossas canecas se tornaram mais do que apenas um objeto para consumo nos nossos restaurantes, elas são um verdadeiro item de desejo. E para estarmos cada vez mais perto de nossos clientes, decidimos trazer de volta essa promoção icônica que permite aos nossos clientes levar um pouco do #MomentoOutback para casa”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de Marketing e Vendas da Bloomin’ Brands Brasil.