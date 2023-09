Opções de restaurantes para aproveitar o feriadão

Casas da cidade contam com receitas para todos os gostos

Com o feriadão da Independência se aproximando, os restaurantes da capital federal devem registrar aumento nas vendas. De churrasco a hambúrguer, restaurantes em Brasília oferecem boas experiências. Confira dicas:

Para os apaixonados por carne, a Buffalo Bio, localizada na EPTG, é uma dica. A churrascaria oferece um rodízio com cortes como picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, entre outros. Na quinta-feira (7), o almoço sai por R$ 109,90, e no jantar, o preço promocional é de R$ 64,90 para reservas antecipadas.

Foto: Divulgação

O Geléia Burger traz o rodízio de mini-hambúrgueres por R$ 49,90 por pessoa nas unidades de Santa Maria e Gama, e R$ 59,90 nas lojas de Águas Claras e Sudoeste. A oferta inclui uma seleção de coxinhas, miniquibes, batata chips, batata frise e anéis de cebola, além de uma petisqueira com acompanhamentos como cheddar, bacon, farofa de bacon, cebola crispy, cebola caramelizada e maioneses artesanais.

Foto: Divulgação

O Le Parisien, na 103 Norte, é uma opção para os amantes da culinária francesa. O cardápio oferece uma seleção de pratos como filé mignon (R$ 98), pescada amarela (R$ 88), Saint-Pierre (R$ 76), camarão (R$ 98), coxa de pato confit (R$ 98), magret de pato (R$ 112) e côte du porc (R$ 76). Ambas as opções dão direito à escolha de um molho e um acompanhamento.

Entre as sugestões de massas e pratos clássicos, destacam-se o penne parisiense (R$ 72) ao molho bechàmel com copa defumada, ervilha, salsa e finalizado com queijo gruyère; o espaguete ao ragoût (R$ 72) de acém na cerveja preta, tomate confit e picles de pimenta-de-cheiro; e o coq au vin (R$ 74): frango marinado e cozido em vinho tinto, servido com molho, cogumelos, bacon, cebola, cenoura e batata.

Foto: Divulgação

No O Concorrente (409 Norte), a dica é aproveitar o happy hour, das 16h às 20h. A oferta contempla um chope gelado por R$ 6,90 cada. Para harmonizar, o cardápio conta com hambúrgueres como o panino (R$ 24,90), feito com pão brioche selado, blend angus de 180g, muçarela, tomate grelhado e maionese caseira.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Já no Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, o cardápio conta com a seção Horta Week, com duas (R$ 55,90) ou três etapas (R$ 65,90). Para entrada, um buffet de saladas e acompanhamentos do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os pratos principais, strogonoff de frango com crispy de bacon, acompanhado de arroz branco orgânico ou arroz integral orgânico e batata palha artesanal; parmegiana de frango empanado, queijo muçarela de Minas Gerais, molho de tomate artesanal, acompanhado de arroz de brócolis cremoso sem lactose e chips de batata doce; e tilápia grelhada ao molho de alcaparras servida com arroz negro e sementes, vinagrete de banana e legumes grelhados são alguns dos destaques para escolha.

Para adoçar o paladar, o público pode optar entre bolo de cenoura com calda de chocolate; cheesecake artesanal com calda de fruta sazonal; ou tortinha vegana de limão com calda de fruta sazonal.