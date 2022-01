Onde comer em Brasília? Conheça algumas opções para saborear deliciosos lanches

Para aproveitar as férias, fazer um tour gastronômico pela capital é uma boa ideia. Por isso, aqui vão algumas dicas de restaurantes para conhecer.

No mês de janeiro, em época de férias, quem não conseguiu viajar tem uma ótima opção: conhecer novos lugares para comer em Brasília. Os sanduíches, por exemplo, é um belo exemplo de lanche que agrada a todos. Por isso, alguns restaurantes da capital atualizaram os cardápios e oferecem lanches para todos os públicos, além de ser um passeio perfeito para curtir em família.

Um dos lugares, é o Le Parisien, que traz opções para o lanche da tarde. Com o comando do chef Leandro Nunes, as delícias podem ser saboreadas das 15h às 19h. São três opções de sanduíches de dar água na boca. Entre eles, de filé (filé grelhado e laminado, molho de gorgonzola e picles de cebola roxa e alface – R$36) e de frango (frango salteado com pimentões assados e alface – R$34). Para os vegetarianos, a sugestão é o de cogumelos (cogumelos salteados com baba ghanoush e rúcula – R$34). E ainda, as três opções vêm acompanhadas de chips de batatas.

Inspiradas no Mediterrâneo, as criações do 002Café dão ao paladar um sabor mais refrescante. Entre as opções para escolher, o 200 (R$ 26): uma toast de babaganoush, funcho, limão siciliano, romã e melado, assinada pelo chef Mateus Abdalla, do Villab Cozinha Afetiva. Outro bom pedido são os Tacos Belos (R$ 30): uma dupla de tacos, com pasta de feijão, pico de gallo, aioli de abacate e conserva de pimenta de cheiro.

No O Concorrente, na 409 Norte, o público poderá experimentar iiguarias de dar água na boca. Entre os destaques, o Smash Burger (R$ 22 und./R$ 33 combo: blend angus de 90g, fios de cebola grelhada, queijo prato, picles, maionese caseira e pão brioche; e o Soberano (R$ 39 und./R$ 50 combo): pão brioche, blend angus de 180g, queijo prato, queijo cheddar, cebola crispy, alface e tomate. Há também o Vegetariano (R$ 25 und/R$ 37 combo): hambúrguer de grão de bico empanado, shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, maionese caseira e pão brioche.

Já o Tá Doido Burger oferece opções mais acessíveis, como o Tá Doido! (a partir de R$ 14,90): pão brioche, blend 100g, queijo prato, alface americana e maionese defumada; Vey (a partir de R$ 14,90): pão brioche, blend 100g, queijo cheddar bacon crispy e maionese especial; e o Kbuloso (a partir de R$ 14,90) pão australiano, blend 100g, queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese especial.

O restaurante Blend Boucherie, na 412 Norte, também é um dos lugares que se destaca por oferecer hambúrgueres apetitosos. No cardápio, assinado pelo premiado chef Marcello Lopes, o Blend Burguer (R$ 38): pão, blend de angus, fondue de queijo, molho de tomate, crispy de copa, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão; Para os vegetarianos, o Veggie Burguer (R$ 46): pão, hambúrguer de três cogumelos, fondue de queijo, molho de tomate, crock de parmesão, crispy de cebola, mix de folhas e maionese de parmesão.

No Geléia, o público pode provar o Clássico (a partir de R$ 21,90), feito com pão australiano artesanal, blend de fraldinha e costela (100g), queijo cheddar, cebola caramelizada e maionese caseira do Geléia. Outra opção é o Big Burger (a partir de R$ 25,90) preparado com pão brioche artesanal, 2x blend de fraldinha e costela (100g cada), 2x queijo prato, alface americana e maionese caseira do Geléia.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

002Café

Local: 365.Store – CLS 402 Bloco A Loja 15

Horário de funcionamento: das 12 às 20h

Informações: (61) 99865.0051

Siga: @365.storebsb

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h.

Siga: @oconcorrente

Tá Doido Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Siga: @tadoidoburger

Delivery – iFood

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria