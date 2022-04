Do tradicional ao contemporâneo: conheça o Olinda Comida Nordestina

O restaurante Olinda Comida Nordestina traz pratos clássicos do Nordeste em versões sofisticadas

Um dos lugares mais tradicionais de Taguatinga, vivo na memória de muitas famílias que passaram por lá, o restaurante Olinda Comida Nordestina é sinônimo de comida farta e afetiva. O restaurante traz pratos clássicos da culinária do Nordeste para o coração do Brasil, e é um daqueles lugares para você matar a saudade de suas origens ou, para quem não é de lá, conhecer um pouco mais sobre a região.

O menu é repleto de receitas típicas, mas com um toque ainda mais sofisticado. Para abrir o apetite, a casa oferece: queijo coalho assado na brasa com melaço de cana (R$ 22). Entre as especialidades estão o baião de dois (a partir de R$ 22): arroz, feijão fradinho, queijo coalho em cubos, linguiça, bacon e carne seca desfiada. Acompanha purê do dia e farofinha crocante; e escondidinho de carne de sol desfiada com requeijão (a partir de R$ 38): gratinado com queijo coalho e pimenta biquinho. Acompanha arroz.

Outro destaque do Olinda é o Rubacão (a partir de R$ 56), que leva arroz de leite, feijão verde, paio, carne de sol, queijo coalho, costela de porco, pé de porco, costela de boi e nata. “Esta é uma receita muito especial para a nossa família. É sempre uma festa quando o prato do dia é o Rubacão. É de comer suando, conterrâneo!”, explica o empresário Romão Olinda, que recebe o mesmo nome do pai, o fundador do restaurante.

Mas a grande estrela continua sendo a Carne de sol completa (a partir de R$ 123). O prato acompanha arroz branco, feijão fradinho, paçoca de carne, manteiga na garrafa, vinagrete e cheiro verde. O comensal ainda pode optar por macaxeira cozida, macaxeira frita ou batata frita.

Baião de dois Carne de Sol escondidinho de carne de sol desfiada com requeijão

Sobre

O Olinda Comida Nordestina foi inaugurado em setembro de 1987 com o nome Olinda Carne de Sol, em Taguatinga. De lá para cá, muitas histórias e sabores marcaram o lugar. Criado pelo Sr. Romão Olinda, o restaurante hoje é comandado pelo filho, que recebe o mesmo nome do pai. O restaurante é fruto de um sonho de muito trabalho e desejo de unir as pessoas à mesa para provarem os sabores do sertão e se divertirem ao lado de quem tanto gosta.

Serviço

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina