Olinda Comida Nordestina lança happy hour de chopp

Oferta é válida todos os dias, das 17h às 20h

O Olinda Comida Nordestina (Asa Sul e Taguatinga) aposta agora em um happy hour, disponível todos os dias. Das 17h às 20h, o chopp sai por 50% do preço original, com valor a partir de R$ 8,90 cada.

Para acompanhar, o restaurante conta com um cardápio com receitas típicas da região Nordeste. Um dos destaques do menu é a carne de sol completa (a partir de R$ 170): acompanha arroz branco, macaxeira cozida ou frita, feijão fradinho, paçoca de carne de sol, vinagrete, cheiro verde e manteiga de garrafa. Serve até quatro pessoas.

Olinda Comida Nordestina

Asa Sul

Endereço: CLS 202 Bloco B Loja 38 – Asa Sul

Telefone: (61) 3532-2958

Horário de funcionamento: todos os dias: 11h às 23h

Instagram: @olindacomidanordestina