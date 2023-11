Olinda Bar e Restaurante lança cardápio de fim de ano

Casa traz menu com proteínas e acompanhamentos para ceias de Natal e Réveillon

O Olinda Bar e Restaurante, conhecido por sua culinária refinada, acaba de lançar um cardápio especial para encomendas de Natal e Réveillon. Com unidades localizadas na Asa Sul e em Taguatinga, a casa busca proporcionar uma experiência gastronômica única para celebrar as festas de fim de ano.

No menu, criado especialmente para a ocasião, o público pode optar por saborosas opções, como porchetta recheada com linguiça artesanal pururucada (2kg – R$ 250); bacalhau nas natas gratinado com queijo (1kg – R$ 250); Chester ou peru marinado no espumante, assado em baixa temperatura, acompanhado de batata baby assada com flor de sal e alecrim (unidade R$ 350); escalope de filé mignon com molho de shitake (2 kg – R$ 280); e ancho angus de carne de sol assado na brasa (2 kg – R$ 320).

Para acompanhar, as deliciosas sugestões são salada de frango defumado (R$ 170/kg); salada de bacalhau com risoni e azeitonas pretas (R$ 250/kg); couscous marroquino com amêndoas laminadas (R$ 90/kg); salada caprese com tomates assados, muçarela de búfala, pesto genovês e alface baby (R$ 160); arroz de castanha (R$ 90); batatas baby assadas com alecrim e flor de sal (R$ 80); escondidinho de cogumelos: shitake, shimeji e paris (R$ 170); e farofa de banana (R$ 80).

Há ainda uma tábua de frios (R$ 390), que inclui um pão de fermentação natural, queijos Gruyère, gorgonzola e parmesão; salame italiano, presunto de parma, lombinho canadense defumado; frutas frescas e secas; pastilhas de queijo, caponata de berinjela, peito de peru, frango e grão-de-bico.

As encomendas podem ser realizadas por meio dos telefones: (61) 3532-2958 (Asa Sul) e (61) 3562-5177, ou nas unidades. As retiradas acontecem nos dias 24 e 31 de dezembro, a partir das 15h.

Olinda Comida Nordestina

– Asa Sul

Endereço: CLS 202 Bloco B Loja 38 – Asa Sul

Telefone: (61) 3532-2958

Horário de funcionamento: todos os dias: 11h às 16h

Instagram: @olindabarerestaurante

– Taguatinga

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: todos os dias: 11h às 22h

Instagram: @olindabarerestaurante