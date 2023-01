Oito lugares para acomeçar o ano com pratos leves

Restaurantes possuem sugestões para alimentação detox das festas de fim de ano

Após o período de festividades e desfrute dos deliciosos banquetes de final de ano com receitas de família e pratos típicos da data, restaurantes e cafés de Brasília possuem excelentes opções para quem quer iniciar 2023 com comidas leves e reequilibrar a alimentação com chás, sucos, saladas e pratos levíssimos. Confira oito locais com sugestões para almoço, lanches e jantar:

Marietta

Para quem busca alimentação mais saudável, o Marietta conta com um menu recheado de opções de saladas e sanduíches. O destaque vai para a salada mexicana, uma refeição deliciosa com guacamole, feijão vermelho, atum, alface, rúcula, cebola roxa, pimenta, ervas e molho de aceto com azeite, por R$ 36. E para acompanhar, o suco verde feito com abacaxi, couve, hortelã, gengibre e água de coco, por R$ 16.

Foto: Divulgação

Tea Shop

Com um mix diverso, a Tea Shop oferece 130 rótulos entre chás e infusões exclusivas, sendo todas naturais e artesanais. A boa pedida é o lançamento Chá Verde Magic Kingdom (a partir de R$ 51,90), uma festa de sabores e cores com frutas cristalizadas e anis, numa base de Chá Verde e Chá Oolong. Um chá para desfrutar nos almoços, brunchs ou lanches, podendo-se tomar junto de bebida vegetal. O seu sabor foi inspirado no tradicional Roscón de Reyes espanhol, um bolo delicioso em forma de rosca, que costuma ser ornado com frutas confeitadas, e que se come no dia 6 de janeiro para celebrar a chegada dos Reis Magos. O chá é uma deliciosa maneira de favorecer a digestão e manter-se hidratado.

Foto: Divulgação

Confraria do Camarão

Para se deliciar com frutos do mar, a Confraria do Camarão é o lugar certo. A sugestão é começar com um refrescante ceviche (R$ 30,90) de peixe ou camarão marinados em lima da persia, cebola roxa, coentro, gengibre e manga em cubos. No ritmo fresh, a Salada Juliene (R$ 38,90) nas opções de peixe ou camarão, com tomates, palmito, cenoura, alface americana e batata palha ao molho de mostarda com mel e queijo parmesão.

Foto: Divulgação

Outback

O Outback oferece o Grilled Chicken Caesar Salad (R$ 54,90), um suculento peito de frango grelhado servido sobre clássica caesar salad, combinação de alface romana, queijo parmesão, crocantes croutons e exclusivo molho caesar do Outback.

Foto: Divulgação

Jerônimo

O Jerônimo oferece a Salada do Chef com alface Julienne, tomate, bacon crocante e molho Caesar, a partir de R$ 9,40 servida com quatro opções de tamanhos, sendo 90g, 150g, 200g e 260g.

Oca de Savóia

Casa especialista em massas, Oca de Savóia tem três opções de pratos leves, que custam R$ 19,80 cada, são: Salada atum com alface americana, parmesão, atum, tomate cereja, cebola e croutons; Salada Caprese com rúcula, alface americano, tomate em gomos, mussarela de búfala e folhas de manjericão; e Salada Tropical com alface americana, parmesão, peito de peru, tomate cereja e croutons.

Sete Raízes

Uma boa pedida para comidas saudáveis é o Sete Raízes que entre as opções leves oferece a salada Sete Raízes de Frango com mix de folhas, tomate cereja, cenoura ralada, linhaça, molho da casa, frango cremoso desfiado e temperado com ervas (120g), por R$ 20,90. E para acompanhar o suco calmante Sem Estresse, com maracujá, hortelã e erva-cidreira, por R$ 12,90.

Foto: Divulgação

Arabian

Para apreciar a legítima cozinha libanesa os clientes podem se deliciar no Arabian, entre as opções está o Kibe Cru 200g (R$ 28,90), carne patinho moído e temperado, acompanha 3 pães sírio. Outra boa pedida é o trio de pastas: homus tahine, 200ml; babaganoush, 200ml; e coalhada, 200ml (R$ 42,80). E para refrescar, há também o tabule 175g (R$ 8,90), salada com triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã, ervas, suco de limão, pimenta e temperos.

Foto: Divulgação