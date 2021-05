Sebrae e Abrasel-DF promovem oficinas gratuitas sobre como enfrentar e reinventar na gastronomia do DF

As oficinas gratuitas acontecem online, nos dias 18 e 25 de maio, a partir das 15h. Veja todas as informações e inscreva-se!

O Sebrae e a Abrasel-DF estão promovendo duas oficinas online gratuitas sobre como enfrentar e reinventar na gastronomia do DF. O intuito é ajudar os empresários do setor, que ainda sofre muito com os reflexos da pandemia do Covid-19.

A primeira oficina acontecerá no dia 18 de maio, às 15h, e tem como tema “Projete o caixa do seu restaurante”. Já a segunda acontece dia 25 de maio, também às 15h, e tem como tema “Inove nas vendas online – serviços de entrega”. Para se inscrever em ambas, basta acessar www.lojasebraedf.com.br . Para mais informações, basta ligar no 0800 570 0800





Serviço

Oficinas online gratuitas Sebrae e Abrasel-DF

Datas: 18 e 25 de maio

Horário: 15h

Mais informações: www.lojasebraedf.com.br ou 0800 570 0800