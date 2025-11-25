O waffle que conquistou a Eleven: aprenda a fazer a receita clássica que virou tendência na cozinha caseira

No universo de Stranger Things, monstros, portais e mistérios dividem espaço com um protagonista improvável: o waffle. Desde a primeira temporada, o quitute aparece como a comida favorita de Eleven, transformando a receita clássica em símbolo afetivo da série — e reacendendo o interesse dos fãs pelo preparo em casa.

Mais do que um mero lanche, o waffle representa abrigo, afeto e um certo gostinho de “normalidade” em meio ao caos vivido pelos personagens. E foi justamente essa associação que popularizou o doce entre fãs no mundo todo, que passaram a reproduzir a receita, criar versões temáticas e até transformar o prato em item de encontros inspirados na produção.

Do Hawkins ao seu café da manhã

Para quem quer entrar no clima da série, o waffle tradicional é fácil de preparar e combina com diferentes coberturas, das frutas frescas ao inseparável xarope de bordo. O sabor leve e a textura crocante por fora e macia por dentro explicam o favoritismo da personagem — e fazem dele uma ótima pedida para cafés da manhã, brunches ou lanche da tarde.

A receita

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de fermento

1/2 colher de chá de sal

2 ovos

1 + 3/4 xícara de leite

1/3 xícara de manteiga derretida

1 colher de chá de baunilha

Preparo

Em um bowl, misture os ingredientes secos. Em outro, bata os ovos e misture com o leite, a manteiga e a baunilha. Una as duas partes sem bater demais. Leve à máquina de waffle até dourar. Sirva quente — Eleven aprovaria.

Waffles temáticos: da imaginação ao prato

A febre da série também inspirou versões criativas, que vão desde waffles estampados com símbolos do Mundo Invertido até receitas mais escuras usando cacau para remeter ao clima sombrio da produção. Outra tendência é servir o doce em porções individuais, lembrando as embalagens que a personagem costuma carregar.

Para quem quer ir além, dá para montar mesas temáticas com referências à série — luzes coloridas, placas vintage e até uma “porta” para o Mundo Invertido feita com tecidos ou papel. O waffle vira, então, a estrela da ocasião.

Conforto, nostalgia e cultura pop à mesa

A ascensão do waffle na cultura pop mostra como a comida também é narrativa. Em Stranger Things, ele traduz pureza, refúgio e simplicidade diante de um universo caótico. Fora da tela, virou uma receita que une nostalgia e afeto — duas tendências fortes no universo da gastronomia contemporânea.

Seja para maratonar a nova temporada, reunir amigos ou apenas começar o dia com conforto, o waffle da Eleven segue sendo um clássico irresistível — dentro e fora de Hawkins.