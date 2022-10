Nube Café lança kits com doces lúdicos para o Dia das Crianças e o Dia dos Professores

Princesas da Disney, Pokémon, fundo do mar, universo espacial e elementos das salas de aula inspiram coleções doces da confeitaria

O universo lúdico das princesas, do Pokémon, do fundo do mar e do espaço invadiu as criações do Nube Café. Para celebrar o Dia das Crianças, a casa desenvolveu uma série de kits com doces coloridos, com ilustrações e, claro, deliciosos. Apesar de estrelas do menu especial, os kits não são as únicas opções de presentes infantis. Ainda é possível levar caixinhas de macarons, entre elas uma temática.

Com cinco macarons de sabores sortidos, a caixa temática sai por R$ 30. Entre as alternativas de sabores, o Nube oferece: churros, brigadeiro, beijinho, cheesecake, nutella, oreo, limão siciliano e pistache, entre outros.

Já os kits, com quatro macarons, tortinha sucree, duas trufas e biscoitinhos de amêndoas e cacau, sai a R$ 110. Eles são personalizados com ilustrações de princesas, Pokémon, elementos do espaço ou do fundo do mar. Tudo de acordo com a escolha do cliente.

Foto: Divulgação

Serviço:

Dia das Crianças no Nube Café

Encomendas até 10 de outubro

Dia dos Professores no Nube Café

Encomendas até 13 de outubro

Telefone para encomendas: (61) 9885-8481 (WhatsApp).

Endereço: SEPS 710/910, Centro Clínico Via Brasil, loja 28, Asa Sul

Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 10h às 19h