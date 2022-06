Novo menu gastronômico de restaurante em Águas Claras chama atenção

O novo cardápio pode ser conferido de terça a domingo no Basic Lounge Bar

Situado em Águas Claras, o restaurante Basic Lounge Bar acaba de inaugurar seu novo menu gastronômico, com a proposta de acolher os mais variados gostos.

Um dos grandes destaques do novo cardápio é o Buffalo Wings, uma porção de asinhas de frango marinadas em páprica e pimenta calabresa acompanhado de batatas fritas glaceadas no molho BBQ. Outro prato para ficar de olho é o Varal de Camarões tostado em farinha especial e servido com molho rosé e fatias de limão.

E para completar as novidades, o Basic apresenta iscas de tilápia crocantes, choripan, pastel de costela desfiada e carrossel de linguiça suína. Fechando com chave de ouro, o menu ainda conta com um mini acarajé.

O restaurante também oferece cervejas especiais, opções de destilados, drinks, coquetéis, licores, caipirinhas diversas e chopp Brahma. Os clientes ainda poderão criar seus próprios drinks.

Ainda sobre os drinks, o Basic conta com opções secas, cítricas, doces e amargas, com ênfase para os exclusivos Basic Castanheira (gin, syrup toranja, licor de morango, suco de limão, pirulito de especiarias e tônica red mint) e Pérola Negra (bourbon, melaço de cana, hortelã, suco de limão, vermute rosso e tônica).

Serviço:

Basic Lounge Bar

Terça a domingo

17h até 02h

Av. Araucárias 1325 – Águas Claras – DF