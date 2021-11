Conheça as novidades gastronômicas do Cafe de La Musique Brasília

Festivais de vinhos, culinária italiana e brasas vão ocupar a agenda das próximas semanas no dining club do empreendimento

Prestes a completar um ano em Brasília, o Cafe de La Musique vem investindo pesado em seu primeiro espaço inaugurado, o dining club, que aposta em uma alta gastronomia, onde passeia pelas cozinhas brasileira, argentina, italiana e contemporânea.

Para o mês que antecede as comemorações, a casa propôs três festivais para atrair os brasilienses durante as próximas noites de quarta e quinta-feira de novembro, e os próximos três almoços de domingo. Confira!

Del Maipo e Cafe de La Musique

Em parceria com a importadora Del Maipo, o primeiro evento a ocupar a agenda das próximas três quartas-feiras (10, 17 e 24), é o Festival de Vinhos. A ação apresenta um formato de rodízio com 12 rótulos de diferentes países, entre espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos. Os ingressos antecipados custam R$ 88, e no dia do evento R$ 99.

“O Wine Festival é uma experiência única, tanto para quem já conhece de vinhos, quanto para aqueles que ainda estão começando, pois lá eles aprendem um pouco de cada rótulo, desde o tipo da uva, o processo de colheita, preparo, os nomes e seus significados, além de ser um evento muito aconchegante e romântico”, explica Lino Fructuoso, curador enogastronômico do Cafe De La Musique Brasília.

Um pedacinho da Itália às margens do Lago Paranoá

As quintas-feiras (11, 18 e 25), ficam sob responsabilidade do chef Edu Reis, sob curadoria do chef Lui Veronese, com o Festival da Culinária Italiana. A casa preparou dois menus para os brasilienses. O tradicional (R$ 89,90), servido em oito etapas, com duas entradas: Arancini de camarão ao molho de moqueca; Risotinho de rabada com agrião. Quatro principais: Fettuccine alla carbonara; Rigatoni ao molho pomodoro com redução de gin e pedacinhos bacon; Conchiglioni com frutos do mar – camarão, polvo, mexilhão, lula, vieira e aspargos -; e Pappardelle quatro queijos, servido com escalope de filé mignon ao molho de vinho; Além de duas deliciosas sobremesas: Panna cotta de frutas vermelhas; e a tradicional Palha Italiana.

Já o segundo menu foi preparado especialmente para os vegetarianos e amantes da culinária italiana, em uma combinação de cinco etapas (R$ 85). De entradinha é servido um saboroso Arancini de funghi e shimeji. Logo em seguida três principais: Fettuccini ao molho pomodoro com sweet grape confit; Pappardelle de legumes – brócolis, cenoura, rabanete, maxixe e ervilha torta -; e Conchiglioni recheado com banana da terra ao molho de moqueca. De sobremesa, um saboroso abacaxi com sorbet de capim santo.

Cafe e Brasa

Terceira e última novidade é o Cafe na Brasa, que acontecerá durante os três próximos almoços de domingo (14, 21 e 28), das 12h às 15h. Esse dedicado aos cortes especiais assados na parrilla.

Ao todo são nove as opções, entre as bovinas estão Porterhouse, T-Bone, Costela Angus, Cupim e a Picanha Premium; Já entre os suínos a Porchetta e as Linguiças artesanais recheadas com ervas, queijo coalho e bacon defumado são as opções; Completam o menu coxa de frango e sobrecoxa desossada e recheada.

Entre os acompanhamentos oito serão ofertados, com destaque para a farofa do chef – preparada com proteína de soja, manteiga, panko e coco em flocos -, feijão tropeiro, legumes salteados na brasa e o purê de duas batatas.

Para este o festival a casa está trabalhando com três pacotes: Silver individual (2 opções de cortes de 150g cada, mais 2 opções de acompanhamentos de 150g cada), a R$ 89; Gold para duas pessoas (4 opções de cortes de 100g cada, mais 4 acompanhamentos de 150g cada), R$ 159; Diamond para quatro pessoas (este dá direito a todos os cortes e acompanhamentos, ambos com 100g de cada), R$ 300.

Para todos os eventos, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo número (61) 99983-6016

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Café de La Musique (SCES, Tr. 2);

Para mais informações: (61) 99983-6016 e @cafedelamusiquebrasilia