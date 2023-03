No mês da mulher, shopping lança a campanha “Cerveja Substantivo Feminino” 

Ação conta com conteúdos exclusivos nas redes sociais e evento de degustação e harmonização no dia 15 de março

Para as cervejeiras de plantão, uma novidade: com o objetivo de homenagear e valorizar a atuação feminina nos mais diversos setores e desmistificar o pensamento de que mulheres não consomem cerveja e não entendem deste universo, o JK Shopping promove, durante todo o mês de março, a campanha “Cerveja Substantivo Feminino”. Além de conteúdo especial nas redes sociais em parceria com a criadora de conteúdo digital e sommelier de cervejas, Suzana Bernardes (@cervejeiranerd), o centro de compras convida o público para um evento voltado para degustação e harmonização da bebida, no dia 15 de março, às 19h. A entrada é gratuita e a ação ocorre na Praça de Alimentação (Piso L3).

Para Monaliza Maia, gerente de marketing do JK Shopping, a programação tem a proposta de colocar a mulher em uma posição de protagonismo. “Desejamos empoderar as mulheres e, ao mesmo tempo, proporcionar uma vivência diferente. Acreditamos na igualdade de oportunidades e apostamos, cada vez mais, em programações e ações que valorizam a mulher e a equidade de gênero”, comenta.

Cerveja + JK

Durante o ação, a influenciadora e sommelier Suzana Bernardes vai harmonizar cervejas artesanais com os mais diversos pratos dos restaurantes localizados no JK, como massas, pescados, carne vermelha e carne de porco. “Mostraremos como é fácil a harmonização de comidas com cervejas, além de ser um momento bastante especial, onde juntas vamos compartilhar experiências e aprender sobre o universo cervejeiro”, afirma a especialista.

Outra parceira da ação é a Urban Cervejas Artesanais, uma cervejaria feita por mulheres de Brasília. “A Urban, além de se tratar de uma marca plural, que preza pela convivência e evidencia que cada pessoa é livre para fazer o melhor para si em diversos momentos do seu cotidiano, mostra que mulher pode sim fazer parte do ambiente que ela desejar, seja em uma cervejaria, ou qualquer outro tipo de negócio”, e completa “Essa parceria com o shopping reforça, principalmente, neste mês das mulheres, que lugar de mulher, é onde ela quiser”, ressalta Marina Lima, sommelier e proprietária da Urban.

Para complementar a ação, o JK Shopping se uniu aos restaurantes do mall para oferecer descontos especiais às mulheres durante todas as quartas-feiras do mês de março. Os restaurantes participantes estarão sinalizados com a campanha visual.

SERVIÇO:

“Cerveja Substantivo Feminino” – Harmonização de cervejas

Quando: 15 de março de 2023

Local: Praça de Alimentação (Piso L3) – JK Shopping

Horário: 19h

Entrada gratuita.

Acesse https://jkshoppingdf.com.br/ para mais informações