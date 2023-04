No Dia Mundial do Café, conheça 5 novas cafeterias em SP, como a do chef Erick Jacquin

Na capital paulista, novas cafeterias abriram as portas nos últimos seis meses, entre elas, casas dedicadas a grãos especiais e comandadas por chefs renomados

Nathalia Durval

São Paulo – SP

Bebida que faz parte do dia a dia da população, o café tem uma data dedicada só a ele no calendário global. Nesta sexta-feira, dia 14, é celebrado o Dia Mundial do Café.



Na capital paulista, novas cafeterias abriram as portas nos últimos seis meses, entre elas, casas dedicadas a grãos especiais e comandadas por chefs renomados. Para comemorar a data, conheça a seguir cinco lugares em São Paulo para tomar um bom café.



AMOR EXPRESSO

A cafeteria, na região da avenida Paulista, prepara cafés com grãos de uma fazenda própria, em Brotas, interior de São Paulo. O menu lista uma variedade de cafés quentes e gelados. Entre eles, expresso (R$ 6,80), coado (R$ 13,70) e o Erika (R$ 17,50), com ganache de chocolate. Para comer, há doces e salgados. Os pedidos podem ser retirados por uma janelinha ou degustados nos dois pisos do salão.

Al. Santos, 1.298, Cerqueira César, região oeste, @amorespresso



ÇA-VA CAFÉ

O chef francês Erick Jacquin inaugurou o café em janeiro no térreo de um prédio comercial na avenida Faria Lima. No menu, há expresso (R$ 7,50), cappuccino (R$ 11), latte (R$ 8,50) e machiatto (R$ 8,50). Oferece, ainda, pães, saladas e pratos principais assinados pelo chef. O destaque são os doces de acento francês, como o macaron (R$ 4,50 cada) e o choux pistache (R$ 25), feito com profiterole.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.055, Itaim Bibi, região oeste, cavacafejacquin



FLIPO

Inaugurada em janeiro, a cafeteria tem decoração despojada, com luzes neon e móveis feitos de pedra e cimento. O menu de cafés, preparados com grãos especiais, inclui expresso, cortado, mocha e cold brew, com preços de R$ 8,50 a R$ 14. A dica para acompanhar a bebida é o croissant, que pode ser simples (R$ 9,50) ou recheado com itens como mix de cogumelos, ovos, geléia e queijo.

R. Doutor Vila Nova, 315, Vila Buarque, região central, WhatsApp (11) 94558-1084, @flipocafe



FITA

Misto de café e galeria de arte, o endereço oferece cafés feito com grãos especiais e de pequenos produtores. Eles são trocados no cardápio periodicamente, assim como são trocadas as exposições no local. Entre os métodos servidos estão o hario V60 (R$ 15), pingado aeropress (R$ 20) e coado (R$ 9). Opções geladas da bebida, sanduíches, doces e brunch completam o menu.

R. Major Sertório, 209, Vila Buarque, região central, @fita.sp



TONA

A cafeteria funciona desde março no subsolo da Galeria Metrópole, no centro da cidade. Para beber, há opções como o coado tradicional, por R$ 7, e o coado gelado com mel e laranja, que sai a R$ 15. Para acompanhar o café, há quitutes doces e salgados como pão de queijo (R$ 10), bolo de banana e mel (R$ 14) e broa de fubá servida com creme de laranja (R$ 12).

Galeria Metrópole – av. São Luís, 187, República, região central, @tonacafesp