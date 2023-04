Como conseguir morar no exterior?

Mudar-se para outro país em busca de uma vida melhor e novas oportunidades é uma decisão importante e envolve muitos aspectos. Aqui estão algumas coisas que um brasileiro deve ter em mente ao tomar essa decisão:

Pesquisa: Estude o país para o qual deseja se mudar. Informe-se sobre o custo de vida, cultura, mercado de trabalho, sistema de saúde, educação, clima e quaisquer outros aspectos relevantes para sua situação.

Documentação e vistos: Verifique os requisitos de visto e documentação necessários para morar e trabalhar no país escolhido. Isso pode incluir vistos de trabalho, residência ou estudo. Muitos países podem exigir a tradução juramentada de documentos.

Planejamento financeiro: Considere o custo de vida no país de destino, incluindo moradia, alimentação, transporte e outras despesas. Certifique-se de ter recursos financeiros suficientes para se estabelecer e se manter no novo país, especialmente nos primeiros meses.

Idioma: Aprender o idioma local é fundamental para se adaptar à nova cultura e ter sucesso no mercado de trabalho. Invista tempo e esforço para estudar e praticar o idioma antes de se mudar.

Qualificações e experiência profissional: Avalie como suas habilidades e experiências profissionais se encaixam no mercado de trabalho do país de destino. Algumas profissões podem exigir a revalidação de diplomas ou a obtenção de licenças locais.

Rede de contatos: Estabelecer uma rede de contatos no país de destino pode ser muito útil para se adaptar à nova cultura e encontrar oportunidades de emprego. Considere participar de grupos e eventos relacionados à sua área de atuação ou interesses pessoais.

Saúde e seguro: Informe-se sobre o sistema de saúde do país de destino e adquira um seguro saúde adequado, se necessário.

Adaptação cultural: Esteja aberto e preparado para se adaptar à nova cultura, costumes e tradições locais. Isso pode envolver experimentar novos alimentos, participar de eventos culturais e conhecer pessoas locais.

Planejamento a longo prazo: Pense em suas metas e expectativas para o futuro no novo país. Isso pode incluir planos para educação, carreira e vida familiar.

Apoio emocional: Mudar-se para outro país pode ser emocionalmente desafiador. Esteja preparado para enfrentar momentos de saudade, solidão e estresse. Mantenha contato com amigos e familiares no Brasil e busque apoio emocional quando necessário.

Lembre-se de que cada pessoa e situação é única, e o processo de adaptação pode variar de acordo com as circunstâncias individuais. Seja paciente consigo mesmo e dê tempo para se adaptar e crescer no novo ambiente.

Países que permitem trabalho com visto de estudante

É importante lembrar que as informações sobre vistos e exigências podem mudar com o tempo, e é sempre uma boa ideia verificar os sites oficiais dos consulados ou embaixadas dos países de interesse para obter informações atualizadas. No entanto, aqui estão alguns países que, até o conhecimento de corte em 2021, ofereciam vistos de estudo com possibilidade de trabalho para estudantes internacionais, incluindo brasileiros:

Austrália

O visto de estudante (subclass 500) permite que estudantes internacionais trabalhem até 40 horas por quinzena durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias. Exigências incluem prova de matrícula em um curso registrado, proficiência em inglês, seguro saúde obrigatório e comprovação de recursos financeiros.

Canadá

O visto de estudante permite que os estudantes trabalhem no campus sem permissão adicional e fora do campus até 20 horas por semana durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias. Exigências incluem prova de aceitação em uma instituição de ensino designada, comprovação de recursos financeiros e proficiência em inglês ou francês.

Irlanda

Estudantes de cursos de graduação e pós-graduação de pelo menos um ano de duração podem trabalhar até 20 horas por semana durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias. Exigências incluem prova de matrícula em um curso reconhecido, seguro saúde obrigatório e comprovação de recursos financeiros.

Nova Zelândia

O visto de estudante permite que os estudantes trabalhem até 20 horas por semana durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias, desde que estejam matriculados em um curso de pelo menos um ano de duração. Exigências incluem prova de matrícula em um curso aprovado, proficiência em inglês, seguro saúde obrigatório e comprovação de recursos financeiros.

Reino Unido

O visto de estudante Tier 4 permite que os estudantes trabalhem até 20 horas por semana durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias, dependendo do curso e da instituição de ensino. Exigências incluem prova de aceitação em uma instituição de ensino patrocinadora, proficiência em inglês e comprovação de recursos financeiros.

Estados Unidos

O visto F-1 permite que os estudantes trabalhem no campus até 20 horas por semana durante o período de aulas e em tempo integral durante as férias. Para trabalhar fora do campus, é necessário obter autorização adicional (ex: CPT, OPT). Exigências incluem prova de aceitação em uma instituição de ensino aprovada, proficiência em inglês e comprovação de recursos financeiros.

Lembre-se de verificar as informações atualizadas e detalhes específicos para cada país antes de tomar qualquer decisão.

Considerações finais sobre como morar no exterior

Em conclusão, morar no exterior é uma experiência enriquecedora que pode proporcionar oportunidades únicas de crescimento pessoal e profissional. No entanto, é crucial estar bem preparado e informado antes de embarcar nessa jornada.

A pesquisa e o planejamento cuidadosos são essenciais para garantir uma transição bem-sucedida e uma adaptação mais tranquila à nova vida no país escolhido.

Adaptar-se a uma nova cultura e ambiente pode ser um desafio, mas também uma oportunidade de aprendizado valiosa.

Ao abraçar a diversidade cultural, os expatriados têm a chance de desenvolver habilidades interpessoais, como empatia, flexibilidade e comunicação intercultural. Além disso, viver no exterior pode proporcionar uma perspectiva global mais ampla e contribuir para um maior entendimento das questões e contextos internacionais.

É fundamental também reconhecer que a experiência de morar no exterior não será isenta de dificuldades e desafios emocionais.

Manter uma rede de apoio sólida e cultivar um senso de comunidade no país de destino são fatores importantes para o bem-estar emocional e a resiliência. Manter contato com a família e amigos no país de origem, bem como construir novas amizades no país anfitrião, pode ajudar a aliviar a saudade e a solidão que podem surgir ao longo da jornada.

Em suma, a decisão de morar no exterior deve ser tomada com consideração e planejamento cuidadosos. Com a preparação adequada e a disposição para enfrentar os desafios que surgirem, morar no exterior pode ser uma experiência recompensadora e transformadora.

Oportunidades de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional e a descoberta de novas culturas e perspectivas estão ao alcance daqueles que se aventuram além das fronteiras de seu país de origem.

Além disso, morar no exterior também pode abrir portas para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e oferecer uma compreensão mais profunda das nuances de um idioma.

A imersão em um ambiente onde o idioma local é falado diariamente permite aos expatriados aprimorar suas habilidades de comunicação e desenvolver fluência, o que pode ser uma vantagem competitiva no mercado de trabalho global.

Essas habilidades linguísticas também podem contribuir para a construção de conexões mais significativas com a população local e a formação de uma rede de contatos mais ampla.

A experiência de morar no exterior também pode impulsionar a independência e a autoconfiança, à medida que os expatriados aprendem a navegar por um novo ambiente, superar desafios e tomar decisões importantes.

Essa capacidade de adaptação e resiliência se traduz em habilidades valiosas que podem ser aplicadas em diversas áreas da vida, tanto pessoal quanto profissional.