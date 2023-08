New By Dudu Camargo abre as portas no Lago Sul

A casa, que tem capacidade para 160 pessoas, tem décor assinada pelo arquiteto André Alf, mas as paredes, quadros e mobiliários foram pintados pelo próprio Dudu

O chef Dudu Camargo se prepara para comandar a parte gastronômica e operacional do New by Dudu Camargo, novo restaurante da alta gastronomia localizado na QI 11 do Lago Sul. Convidado por Diego Pierino, Dudu está à frente de todos os detalhes.

A casa, que tem capacidade para 160 pessoas, tem décor assinada pelo arquiteto André Alf, mas as paredes, quadros e mobiliários foram pintados pelo próprio Dudu Camargo. E, ao invés de usar pincéis ou rolos de tinta, Dudu utilizou vários utensílios de cozinha!

Foto: Divulgação

Cardápio

Com um menu diverso e bem elaborado, da qualidade da comida à apresentação dos pratos, as mais de cem opções, com entradas, pratos principais e sobremesas, vão levar os amantes da boa gastronomia a uma viagem gastronômica pela história de Dudu com a cozinha. No cardápio: saladas, sanduíches, pizzas, massas, frutos do mar, peixes, frango, filé e cordeiro, que recordam as 12 casas que Dudu Camargo comandou na capital federal, de restaurantes italianos a orientais, e contemporâneos.

Entre as opções: a Lasanha Unanimità (massa, molho bolonhesa, molho branco, presunto, muçarela e parmesão gratinado – serve até 4 pessoas R$ 162), o Vecchia (carré de cordeiro grelhado com redução de aceto, vinhos do porto e tinto, vinagre de framboesa e cassis, acompanhado de risoto de funghi porcini – individual R$ 148) e o Globo da morte (hambúrguer blend de três motoboys girando em volta do tomate verde, alface, cebola na chapa com aceto e mostarda, presunto de parma crispy e ovo estralado, acompanhado de maionese de alho da casa – R$ 45,00).

Feijoada aos sábados

Aos sábados, no almoço (a partir do dia 19/08), o cardápio a la carte dá espaço para a Feijucaduca, uma deliciosa feijoada que inclui buffet, serviços à mesa, batidinhas e sobremesas, servidos de 12h às 17h. (R$ 89,90 por pessoa à vontade).

Para abrir o apetite uma ilha de caldos e charmes (torresmo, bacon frito, salsinha, cebolinha, pimentas, torresmo crocante, pipoca na manteiga e chutneys, suco de limão e cebola), e outra de batidinhas de frutas (limão, coco, maracujá, frutas vermelhas, abacaxi, manga, tangerina e maçã verde). Tem também, saladas, molhos, arroz branco, couve na manteiga, abóbora japonesa caramelizada, farinha de mandioca, farofa de banana e de duas cebolas, além de tartar de banana.

No serviço à mesa, serão servidos petiscos variados e a feijoada, onde serão ofertados separadamente: feijão, paio, calabresa, linguiça portuguesa, carne seca e costela de boi, pé, orelha e língua, costelinha de porco e lombo fresco e defumado. De sobremesa: quindim, torta de limão, mousse de chocolate bicolor, pudim, doce caseiro e queijo branco.

Já para quem não quer comer a feijoada, a boa pedida serão os acompanhamentos preparados no forno à lenha, como o porco à pururuca, galeto temperado e peixe assado no forno. Vale ressaltar que: quem decidir por esta opção, poderá consumir todo o restante que é oferecido nas ilhas e no buffet. (R$ 89,90 por pessoa à vontade).

Domingo tem pizza

No domingo será o dia da pizza. São mais de 25 sabores, assados na hora no forno a lenha, das 17h à meia noite. Entre as opções: Itamar Franco (massa, molho de tomate fresco, muçarela, abobrinha assada, parmesão e orégano – R$ 86,00 seis pedaços), Lança Chamas (massa, molho de tomate fresco, muçarela, linguiça picante artesanal e cebola – R$ 92,00 seis pedaços) e a Mineiro de Bota (massa, redução de goiaba e vinho tinto e queijo coalho – R$ 68,00 seis pedaços).

Foto: Divulgação

Serviço

New by Dudu Camargo

Horário de funcionamento: 3ª a 5ª 12h à meia noite / 6ª e sábado: 12h às 02h / Domingo: 12h à meia-noite

Endereço: QI 11 – Lago Sul

WhatsApp: (61) 99552-3439

Instagram: @newduducamargo