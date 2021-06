Dia dos Namorados no Pontão

Restaurantes do complexo de gastronomia e entretenimento promovem ações e menus especiais para a data

O dia mais romântico do ano está chegando. O Dia dos Namorados é neste sábado, 12 de junho, e os restaurantes do Pontão, às margens do Lago Paranoá, prepararam ações e menus exclusivamente para celebrar a data. Confira:

No Gran Bier a sugestão é a Pescada Gran Bier (peixe em crosta de ervas, risoto de limão siciliano e palmito pupunha) para duas pessoas. O prato sai ao valor de R$ 130,00 ou por R$ 199,00 harmonizado com uma garrafa de espumante Valdemiz Brut Rosé. A promoção será válida por todo o fim de semana, de sexta-feira a domingo, no almoço e no jantar. A casa vai operar por ordem de chegada.

Pescada Gran Bier. Foto: Inove Aceleradora

O Med Cuisine & Club terá um menu especial para a data dias 08, 09 e 10 de junho, no jantar. A Sugestão do Chef terá uma entrada para compartilhar (burrata ou ceviche de frutos do mar); prato principal (Filé Istambul ou Risoto Med); sobremesa para compartilhar (banoffe) e uma garrafa de vinho Mil Terruno State. A sugestão custa R$ 395,00 por casal. O local terá uma programação musical especial para estes dias.

Foto: Felipe Menezes

Foto: Felipe Menezes

No Mormaii Surf Bar o Dia dos Namorados será embalado por uma apresentação do grupo O Bando, no sábado, dia 12, a partir das 20h. No repertório, sucessos de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Natiruts, Cássia Eller e Paralamas do Sucesso. O couvert artístico custa R$ 12,90 por pessoa. Diogo Villar, vocalista do O Bando, também é um dos vocalistas do famoso grupo Eduardo e Mônica.

O Bando. Foto: Divulgação

Um menu completo para duas pessoas é a sugestão do Sallva Bar & Ristorante. O Menu Chandon Dia dos Namorados inclui uma garrafa de espumante Chandon Brut Rosé (750ml). Para começar, Cestinhas Caprese (quatro copinhos crocantes com creme de queijo, tomatinho confit e pesto de manjericão). Para o prato principal, uma das opções Scaloppine (medalhões de filet mignon grelhados ao molho rotî com spaghetti Alfredo) ou Salmão Alla Grilia (Salmão grelhado sobre risoto de tomatinhos, finalizado com picles de maxixe) ou Ravioli al Limone (Massa fresca recheada com queijo curado da Canastra, ao molho Alfredo e siciliano). De sobremesa, Ambrosia (doce preparado com leite e ovos, raspas de limão e canela) ou Sopa fria de Morangos (morangos cozidos à baixa temperatura, resfriados e servidos com sorvete). O menu sai ao valor de R$ 480,00 por casal, disponível no almoço e no jantar, e ainda inclui uma Chandon Baby Brut Rosé, uma carta “Cultive o amor”, um cartão @umcartão e um sorteio de ensaio fotográfico personalizado com Michelle Bartlett.

Já o Same Same montou um super kit para os casais celebrarem em casa por delivery ou no restaurante, de 09 a 13 de junho. O kit Thai in love é composto de dois espumantes Moscatel servidos em um baldinho rosa com pirulitos de beijo e um chocothai em um prato de coração, por R$ 90 reais, para consumir no local. O kit Thai in love delivery possui dois espumantes Moscatel, baldinho rosa e dois pirulitos de beijo, por R$ 80,00 delivery ou R$ 90,00 no aplicativo.





O Stonia Ice Creamland preparou kits românticos para os apaixonados. A Cesta de Amor possui seis unidades de pães de queijo, um croissant com geleia, um quiche de alho poró, um bolo de cenoura com calda de brigadeiro, dois cookies, um pote de brigadeiro, um pote de morangos frescos, uma soda de 400ml, um sachê de café e um sachê de chocolate quente, ao valor de R$ 99,00. Já o kit de Fondue dos Apaixonados vem com uma calda de Nutella, uma ganache de leite ninho, um doce de leite, um gelato Flor di Latte, Vanilla ou Ninho, morangos, bananas, brownie e cookie, por R$ 79,00 (retirada) ou R$ 89,00 (delivery). Há também a opção do kit sem gelato, com calda de Nutella, ganache de Ninho, brownie, banana e morango, por R$ 49,00 (retirada) ou R$ 59,00 (delivery). As retiradas serão de 09 a 13 de junho. Encomendas podem ser feitas por whatsapp, Goomer ou iFood.

Os amantes do hamburguer terão uma promoção exclusiva para o dia 12 de junho. No Geléia no Container o Combo Casal Perfeito (um Original Burguer + um Brasiliense + uma Batata Rústica) terá 15% de desconto de desconto, saindo ao valor de R$ 56,00.

