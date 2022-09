Mundial do Queijo do Brasil realiza 2ª edição entre 15 e 18 de setembro

Para a edição de 2022, estima-se receber em torno de 1,2 mil queijos inscritos e aproximadamente 50 mil pessoas

Fãs de queijo, atenção: São Paulo vai sediar, entre os dias 15 a 18 de setembro, a 2ª edição do Mundial do Queijo do Brasil. Em pleno coração financeiro paulistano, no Teatro B32, na Avenida Faria Lima, o evento busca reconhecer os melhores queijos do mundo, com foco nos brasileiros, a partir de jurados brasileiros e estrangeiros.

Com os concursos chancelados pela Guilde Internationale des Fromagers, o Mundial é a única premiação nacional que abraça o setor queijeiro por inteiro, envolvendo produtores artesanais e industriais.

Em sua primeira edição realizada na cidade mineira de Araxá, um ano antes da pandemia, o Mundial do Queijo do Brasil recebeu um total de 953 queijos inscritos e atraiu cerca de trinta e três mil pessoas. Com 239 medalhas reconhecidas por um corpo de 160 jurados brasileiros e estrangeiros, o evento mostrou o sucesso dos queijos brasileiros na cena internacional.

Para a edição de 2022, estima-se receber em torno de 1,2 mil queijos inscritos para o 2º Concurso de Queijos e Produtos Lácteos, bem como aproximadamente 50 mil pessoas passantes e apreciadoras do universo queijeiro.

Nomes de peso estão à frente do júri, a exemplo de Claude Maret, presidente da Fédération des Fromagers de France e Vanessa Alcolea, responsável técnica dos queijos da Pardinho Artesanal – SP e membro da SerTãoBras. O júri é composto por um time de 200 jurados, dentre chefs de cozinha, jornalistas e sommeliers certificados pela renomada escola francesa Mons Formation.

Programação do Mundial do Queijo

A programação da 2ª edição do Mundial do Queijo do Brasil conta com conferências técnicas, fóruns de discussão, cursos de formação e degustações harmonizadas. Além do concurso de Queijos e Produtos Lácteos que se consagrou em 2019, outros dois concursos, inéditos no Brasil, reconhecerão o Melhor Queijeiro e o Melhor Queijista do Brasil.

Em paralelo, duas feiras ocorrem simultaneamente: uma do lado de dentro do teatro, para um público pagante, voltada para o setor profissional queijeiro. Do lado de fora, no pilotis, a feira livre de produtores conta com stands oferecendo uma variedade de produtos como queijos, azeites, meles, acessórios, vinhos e saquês japoneses.

