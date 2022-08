Mint Essential Café é inaugurado nesta terça-feira (30)

Cardápio aposta no uso de óleos essenciais, que confere aroma natural aos pratos

Os brasilienses têm um novo point para provar cafés e comidinhas saborosas. O Mint Essential Café inaugura oficialmente nesta terça-feira, dia 30 de agosto, no espaço 365 Collab&Coffee, na 402 Sul. A casa aposta em um cardápio com o uso dos óleos essenciais em alguns pratos.

Entre as opções para beber, cafés especiais: espresso (R$8), duplo (R$11), Hario V60 (a partir de R$12), Aeropress (R$16) e Prensa Francesa (R$15). Para quem prefere os gelados, Cold brew (R$14) com aroma natural de tangerina; e o Frapê (R$19) com aroma natural de hortelã-pimenta são as dicas.

Há ainda chás, como Brasília Sky (R$15): Rooibos, tangerina e casca de canela e hortelã-pimenta; ou o Citrus Bliss (R$ 15): Mate da casa, tangerina, laranja selvagem, mandarina verde, limão siciliano e peppermint.

Para acompanhar as bebidas, entre as sugestões de comidinhas estão sanduíches, toasts e croissant, como croissant Paris (R$29) com queijo brie e geleia de damasco; sanduíche de carne de panela (R$32); pão de queijo (R$15 – porção com 6 unidades) e toast de avocado (R$18).

O cardápio conta ainda com uma tábua de bruschettas (R$40) e docinhos essenciais, como bolos (R$18) nos sabores banana. mirtilo e chocolate; brownies (R$18), cheesecake (a partir de R$25) e folhado da Nice (R$19) com creme de semente de coentro, geleia de frutas vermelhas e chocolate.

Óleos essenciais

A casa investe em um cardápio com o uso de óleos essenciais 100% puros, o que confere sabor e aromas naturais nas receitas. “As pessoas estão buscando coisas diferentes, por isso estamos trazendo esse conceito para Mint, renovando e inovando o mercado de Brasília. A casa é resultado de muito estudo e pesquisa. Além da proposta gastronômica, também temos o lado sensorial, por meio dos aromas“, explica o empresário Giulianno Passani.

Mint Essential Café

Endereço: CLS 402 Bloco A Loja 15 – Asa Sul (Espaço 365 Collab&Coffee)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 8h às 21h; domingo, das 8h às 16h

Instagram: @mintcafebr