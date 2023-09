MilkyLab inaugura unidade com sorvete a 1 real

Nova loja da marca brasiliense fica no shopping Conjunto Nacional

A marca brasiliense de sorvetes MilkyLab se prepara para inaugurar sua segunda unidade na capital. A loja está situada no shopping Conjunto Nacional (Asa Norte) e será inaugurada na próxima terça-feira (19). Para marcar a abertura, os 100 primeiros clientes que visitarem a filial poderão comprar MilkyShake e Cascão por apenas 1 real.

No cardápio há ainda outras opções, como casquinhas simples por R$ 8 (com calda de chocolate ou caramelo por R$ 10); cascão com sorvete por R$ 17 e com açaí por R$ 22; sundaes por R$ 15 milkshakes por R$ 17 (300ml) e R$ 20 (500ml) e muito mais.

Serviço

MilkyLab Conjunto Nacional

Inauguração: 19 de setembro (terça-feira)

Endereço: Setor de Diversões Norte – Conjunto Nacional

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 09h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h

@milkylab.sorvetes