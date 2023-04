Meatz realiza promoção de aniversário e vende hambúrguer a 10 reais

Oferta é válida no dia 5 de abril nas unidades de Ceilândia e Asa Norte, e no dia 19 de abril na loja do Sudoeste

Queridinho de Brasília, o Meatz Burger vai presentear os clientes da capital com uma oferta imperdível no mês em que a cidade celebra 63 anos. Nos dias 5 e 19 de abril, um dos lanches preferidos da casa, o Fininho Classic, estará disponível por apenas R$ 10.

A promoção será exclusiva nas unidades de Ceilândia (consumo no local) e Asa Norte (pedido pelo aplicativo Meatz Delivery com retirada na loja) nesta quarta-feira (5/4).

Regras da promoção: apenas nos dias 5/4, nas unidades da Ceilândia (consumo no local) e Asa Norte (pedido pelo aplicativo Meatz Delivery com retirada na loja); e no dia 19/4 na unidade do Sudoeste (consumo no local). Limite de três burgers por pessoa; sem alteração no pedido e servido ao ponto da casa. Válida enquanto durarem os estoques.

O motivo da promoção é celebração de mais um ano das unidades do Meatz que fazem aniversário nesta data.

O Fininho Classic carrega o lema da casa: o simples da melhor forma. O delicioso sanduíche leva um burger 110g, duplo queijo prato e molho especial Meatz, tudo isso em pão brioche quentinho.

Criado em 2015, o Meatz se desenvolveu dentro da capital do país até cruzar as fronteiras do Distrito Federal. A marca nasceu dentro de um trailer em Brasília com o desejo de entregar um burger artesanal com qualidade e preço justo. Os sanduíches logo conquistaram o coração dos brasilienses e hoje a hamburgueria tem sete unidades espalhadas no DF. “Nascemos em Brasília e atualmente é a cidade onde mais temos lojas. Nossa relação com a cidade é a melhor possível. A promoção é mais uma forma que encontramos de retribuir quem está conosco durante esse tempo com o que fazemos de melhor: hambúrguer”, ressalta Cirano Gomes, fundador da marca.

Além das lojas espalhadas pelo Distrito Federal, o Meatz acumula mais 10 unidades distribuídas por cinco estados brasileiros. “Atualmente trabalhamos com um modelo de lojas próprias, mas a boa notícia é que acabamos de formatar a franqueadora e que estamos prontos para vender franquias para o Brasil inteiro. Temos planos de abrir mais pontos de vendas do Meatz nas cidades onde já estamos, que hoje são Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Goiânia, Manaus e Brasília”, adianta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meatz Burger Ceilândia: St. N, QNN 29

Meatz Burger Asa Norte: SHCGN 716, Bl. G, loja 44

Meatz Burger Sudoeste: Superquadra 101, Bl. A