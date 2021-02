Mayer e Café das Orquídeas têm programação musical a partir de quinta (25)

Sax, violino e até samba fazem parte do repertório semanal das casas

Aproveitando o ambiente aconchegante do Mayer Sabores do Brasil e do Café das Orquídeas, a Chef Keli Mayer resolveu incluir uma programação musical nas casas a partir desta quinta (25). O intuito é tornar a experiência gastronômica ainda mais marcante, unindo-a a repertórios agradáveis e diversos. Na quinta, a partir das 17h, o saxofonista Mario encantará os presentes com um repertório de MPB e Lounge Music.

Já a sexta promete ser romântica com o violinista Bruno Arsky, que mostrará seus talentos a partir das 18h. Sábado no almoço, a partir das 12h30, tem samba com Anderson Estima, que performará músicas brasileiras, como samba rock, bossa nova e MPB. E à noite, também no sábado, às 19h30, tem a presença do grupo Jazz na Carta, que tocará desde os clássicos standard do jazz até bossa nova e samba.

@mayersaboresdobrasil – segunda a sexta das 11h30 às 15h30 / das 17h às 23h / sábado das 11h30 às 23h e domingos e feriados das 11h30 às 17h

@cafedasorquideas – Segunda a sábado das 8h às 19h30 / Domingos e feriados das 8h às 17h

@chefkelimayer

CLS 116 – Asa Sul