Uma viagem à Itália: conheça as massas recheadas do Italianíssimo

Receitas vão desde massas de espinafre à recheios com filé mignon

A Itália é o berço das massas. E para fazer jus ao nome que recebe, o restaurante Italianíssimo, sob o comando do chef Marcello Lopes, oferece pratos saborosos de dar água na boca, com variados tipos de massas e recheios.

Entre as pastas recheadas do cardápio, o Ravioli Florença (R$ 65,90) com brie e geleia de damasco, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas e lascas de grana padano. Outra sugestão é o Sorrentino Baccalà (R$ 84) feito com massa de espinafre com recheio de bacalhau, tomate cereja confitado e aceitona preta ao molho de mascarpone com limão siciliano.

Uma boa pedida do cardápio é o Rondelli Positano (R$ 65,90) com massa de espinafre e recheio de mozzarela de búfala, tomate seco e rúcula ao molho napolitano. Sucesso da casa, o Gnochhi Fritt (R$ 71,90) é um nhoque frito recheado com trio de queijos ao molho napolitano gratinado com mozzarela de búfala (R$ 71,90).

A casa serve ainda um Canelloni ao Filetto (R$ 75,90) rechado com filé mignon e trio de queijos ao molho gorgonzola com tomate cereja e espinafre; e o Sorrentino Verona (R$ 61,90) com recheio de trio de queijos e manjericão ao molho napolitano.

Canelone al Fileto

Ravioli Florença

Sorrentino Bacalá

Serviço

Italianíssimo

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/WhatsApp: (61) 3964-4442

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Facebook: Italianíssimo Bsb