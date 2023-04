Mané Mercado lança cardápio especial para o Aniversário de Brasília

Disponível até 30 de abril, o cardápio Viva Brasília promete despertar lembranças afetivas por meio de parcerias e releituras

Brasília pode até não ter um prato típico para chamar de seu, mas se o assunto é sabor e tradição, a capital federal já soma uma rica história para contar. No mês em que completa o seu 63º aniversário, a cidade terá parte de sua memória gastronômica homenageada por restaurantes do Mané Mercado com um menu especial feito em colaboração com casas e personalidades históricas do quadradinho.

Disponível até 30 de abril, o cardápio Viva Brasília promete despertar lembranças afetivas por meio de parcerias e releituras de gostos que marcaram – ou ainda marcam – gerações de brasilienses, como o burger da nostálgica lanchonete Truc’s, a parmegiana do Roma e a carne de sol do Xique Xique. Confira:

A opção da Casa Baco foi inspirada no sanduba de parmê do icônico Beirute, ou “Beira” para os íntimos. A proposta leva ao forno a lenha o emblemático bife à parmegiana com muçarela, parmesão e molho de tomate, montado no pão de massa de pizza (R$38).

A Casa Doce idealizou uma sobremesa marcante e refrescante, transformando o famoso bolo de abacaxi da confeiteira Angela Tonon em gelato italiano (copinho P: R$18,90 | copinho G: R$23).

O De Paulina se guiou no tradicional carro-chefe do restaurante Roma, que completa 63 anos junto com a capital, para elaborar uma milanesa angus à parmegiana. O prato acompanha arroz jasmin e batata frita caseira (R$54).

O brasileiríssimo Juá homenageia os sabores do típico Recanto do Pará com um arroz de pato de sol com tucupi, jambu e farofa da casa (R$74,90).

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

Já o Lima faz reverência ao pioneiro da cozinha peruana em Brasília, o Taypá, com o Pescado Al Azafran: peixe grelhado em molho de rocoto, camarões e açafrão, servido com croquetes de mandiocas recheadas de queijo gruyere (R$132).

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

O chef dinamarquês Simon Lau, do célebre Aquavit, será o homenageado do Maré. A casa servirá um trio de ostras frescas com sorvete de tucupi e crispy de torresmo (R$42).

O árabe Marzuk honra a cultura árabe e a tradição familiar com prato inspirado em Maria Helena Cury. A sugestão do empório é o Marchuche, feito com feijão, trigo, couve, cebola, azeite extra virgem e especiarias, acompanhado de kafta bovina e pão sírio (R$46,90).

Petisco clássico e saboroso, o salsichão acebolado do Gran Bier foi o selecionado do Meu Galeto para celebrar a nova idade da capital (R$67).

O Pastel Mix traz a prata da casa de um dos nordestinos mais famosos do quadrilátero, o Xique Xique, com pastel recheado com carne de sol, queijo coalho ralado e toque de cheiro verde (R$29).

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

Point de muitos brasilienses na década de 80 e 90, a lanchonete Truc’s será revisitada pelo Ricco Burger. A hamburgueria fez uma releitura do x-mignon salada: pão fofinho, filé mignon, muçarela, maionese da casa, ovo, bacon, alface e tomate (R$42).

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

O saudoso boeuf bourguignon do Alice Mesquita foi a escolha do Strogonoff do Paulo Tarso, que servirá o prato francês de carne cozida lentamente com vinho tinto, bacon e cogumelos na companhia de arroz branco e batata palha caseira (R$58).

O Superquadra apostou em um dos pratos mais simbólicos do Dom Francisco, a Picanha do Francisco, para contemplar o menu especial. Ideal para duas pessoas, o prato traz 400g de picanha grelhada, guarnecida de arroz com brócolis e a famosa farofa e ovos (R$160).

Foto: Bruno Aguiar/Divulgação

O Teta Cheese Bar montou uma super tábua com o charcuteiro Leo Hamu para ser compartilhada por até seis pessoas. Peças do chef homenageado (lardo, presunto royale, copa lombo, linguiça de cordeiro e língua bovina defumada) serão combinadas com uma seleção de queijos feita pelo restaurante (camembert, Iguaria da Serra, Canastra e Briozo). A pedida une acompanhamentos surpresas, frutas e pão da casa de 200g (R$300).

A histórica Churrascaria do Paranoá, frequentada por Juscelino Kubitschek e inaugurada antes mesmo de Brasília, em 1956, será enaltecida pelo Tudo do Porco. O prato sugerido é a moqueca de porco com jacaré: sobrepaleta suína defumada por 4 horas com lenha de macieira, banana da terra e a carne de jacaré da Churrascaria (R$98).

Serviço

Cardápio Viva Brasília – Mané Mercado

Menu especial: de 15 a 30 de abril

Local: Mané Mercado Vírgula – Arena BSB, ao lado do Eixo Monumental

Horário: domingo, segunda, terça e quarta das 12h à 0h | quinta, sexta e domingo das 12h às 2h

@manebrasilia