Made In Japan recebe casas renomadas do DF

Nos 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebe a 4ª edição do festival Made in Japan, um dos maiores da cultura nipônica em Brasília. Além da programação artística e artesanal, o evento oferece pratos tradicionais e autorais da culinária japonesa.

Goemon Restaurante, Donburi, Rosa Takematsu, Yum Yum, Frango Hardy, Pastel Nakazone, Fuji San, Shima Café, Leslei Terabe estão entre os restaurantes confirmados no festival. O público vai poder saborear pratos como sushi, sashimi, temaki, yakisoba, lámen, takoyaki, donburi, gyoza, harumaki, karaage, tempura, udon, entre outros.

O evento é livre para todos os públicos com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e podem ser adquiridos pelo site Furando a Fila.

Programação:

Sexta-feira (30/9)

18h – ABERTURA DOS PORTÕES

19 – SUMÔ no Palco Principal (integrantes da Seleção Brasileira, direto de São Paulo e Londrina)

20h- Edson Saito

21h- ATRAÇÃO SURPRESA

00H- Encerramento

Sábado (1º/10)

11h – ABERTURA DOS PORTÕES

11h20 – FunFute – Treinamento

12h30 – Humberto Kenji Sasasaki e Cíntia Nishimura (SP)

13h20 – Ilusionismo Oriental com Kevin Wassaki (SP)

14h – Tambores Japoneses

15h às 17h – Dublador Marco Ribeiro (Toy Story)

Zé da Viola (Pixar)

17h20 – SUMÔ no Palco Principal (integrantes da Seleção Brasileira, direto de São Paulo e Londrina)

18h – Edson Saito (SP)

19h – Concurso de Cosplay

20h30 – RKMD – Tambores Japoneses

21H20- Joe Hirata/ Pâmela Yuri (participação)

22h20- Pâmela Ashihara

00H- Encerramento

Domingo (2/10)

11h – ABERTURA DOS PORTÕES

11h20 – FitDance / Kangoo Jump

12h30 – SUMÔ no Palco Principal (integrantes da Seleção Brasileira, direto de São Paulo e Londrina)

13h10 – RKMD – Tambores Japoneses

13h50 – Edson Saito

14h30 – Ilusionismo Oriental com Edson Iwassaki (SP)

15h – THOR – Mauro Horta Dublador

Animes

17h – Tambores Japoneses

18h – Cosplay

19h – Humberto Kenji Sasasaki e Cíntia Nishimura (SP)

20h – ENCERRAMENTO OFICIAL

@madeinjapanbsb

MADE IN JAPAN

Datas e horários:

30 de setembro das 18 às 00h

1 de outubro das 11 às 00h

2 de outubro das 11 às 20h

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Classificação indicativa: livre

Informações e ingressos antecipados: https://www.furandoafila.com.br/

*Tem direito a meia entrada os casos previstos em lei (idosos, estudantes

