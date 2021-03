Lockdown: Restaurantes investem em pratos executivos para delivery ou take out

Blend Boucherie e Le Parisien Bistrot trazem opções a partir de R$39,90

Novamente, a capital federal adotou o lockdown e mudou a rotina dos brasilienses. As pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade e entre elas, está o trabalho remoto. Assim, com a correria do dia a dia, fica difícil conciliar trabalho, filhos e afazeres domésticos, como cozinhar. Por isso, pratos executivos tornaram-se uma ótima alternativa para atender a clientela que está sem tempo durante o home office.

Com sugestões para todos os gostos e um valor acessível, o Blend Boucherie (CLN 412) lança novos pratos executivos, que fazem parte do Menu do Chef. Com opções a partir de R$39,90.

Entre as novidades, uma deliciosa rabada preparada em sous vide ao molho de vinho, acompanhada de polenta mole com grana padano e farofa gremolata (R$49,90); filé em cubos ao molho roti com fettuccine ao molho Alfredo e farofa gremolata (R$51,90); filé em cubos ao molho do chef, acompanhado de arroz e batata crispy (R$51,90).

Blend Boucherie – Novos Pratos Executivos

Sem perder no quesito sabor, outra opção é o frango grelhado ao molho de limão siciliano cremoso, acompanhado de legumes assados e arroz de salsa (R$45,90). Os comensais podem acrescentar recheio na delícia por R$6,90. O carro-chefe da casa, que é o filé com crosta, também ganhou uma versão executiva. A iguaria vem ao molho roti e com risoto de brie com grana padano (R$60,90). Há ainda novidades para os amantes de uma boa massa clássica, como fettuccine à bolonhesa (R$42,90) e o fettuccine carbonara (R$39,90).

Já o Le Parisien, lançou pratos exclusivos para o delivery para quem quer apreciar um excelente menu assinado pelo chef Leandro Nunes. Um dos destaques é o baião francês (arroz com feijão branco cozido, bacon, linguiça, pedacinho de cordeiro, queijo gruyère, pimenta de cheiro, cebolinha e coentro – R$53). Outra sugestão é um delicioso arroz de pato (arroz com pato desfiado, cenoura, ervilha e linguicinha apimentada – R$56)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O menu também contempla uma opção de parmentier, que é um clássico da culinária francesa, sendo uma combinação parecida com o escondidinho brasileiro. A casa traz a receita preparada com ragu de boeuf bourguignon com purê de batatas e queijo gruyère (R$56).

Parmentier, Foto: Bruno Aguiar

Aos vegetarianos, o chef apostou em arroz de cogumelos (arroz salteado com cogumelos, shoyo e cenoura – R$49) e para os veganos a sugestão da casa é arroz de ratatouille (arroz salteado com ratatouille e rolinhos de vegetais tostados – R$40).

Blend Boucherie

CLN 412 Norte, Bloco B

Delivery e Take Out: (61) 3544-7444(WhatsApp)

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h/ Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 às 23h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @blendboucherie

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food