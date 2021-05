Chef brasiliense Leninha Camargo é a nova participante do programa Mestre do Sabor na Rede Globo

Conforme antecipado, com exclusividade pela Coluna Marcelo Chaves, Brasília estará representada na atração global pela chef Leninha Camargo

A nova temporada do reality show Mestre do Sabor, da Rede Globo, conta com uma representante do quadradinho mais famoso do Brasil, a chef e consultora gastronômica Leninha Camargo. A chef, que comanda a gastronomia do espaço de eventos Orpheum e do Empório Leninha Camargo, já começa a aparecer nas chamadas da nova temporada do programa, que vai ao ar no dia seis de maio após a novela Império, e está dando o que falar.

Leninha Camargo atua na gastronomia há cerca de 20 anos, quando resolveu largar sua carreira consolidada como administradora na iniciativa privada para seguir um sonho de infância: cozinhar. “Sempre que nos reuníamos com os amigos, eu era a cozinheira oficial, então resolvi transformar isso em profissão”, afirma.

Com formação na Itália na conceituada Accademia Italiana della Cucina, e mestrado em segurança alimentar na Universidade de Brasília (UnB), Leninha é a única participante de Brasília do reality, e promete levar todo o sabor da gastronomia da capital para o programa. A chef não foi anunciada como participante do programa, mas já aparece na chamada do reality, “A cidade inteira me ligando perguntando se vou participar”, diverte-se a chef.

Conhecida pelo alto padrão de qualidade do seu trabalho, além da criatividade e sofisticação, Leninha, apesar de não confirmar a participação, diz que se for anunciada vai mostrar todo o seu potencial, e colocar Brasília no hall da alta gastronomia. “Quero mostrar os sabores do cerrado, dos produtos locais, e mostrar a criatividade e a técnica adquirida ao longo destes anos”, anseia a chef.

A competição tem à frente o chef Claude Troisgros, e na bancada de jurados, chefs consagrados do país. O programa vai eleger o melhor chef do Brasil desta temporada, e a simplicidade será destaque este ano, além de contar com um prêmio de R$ 250 mil. O reality vai ao ar na próxima quinta-feira (6/5), na Rede Globo, logo após a exibição especial da novela Império.

Sobre a chef Leninha Camargo

Leninha Camargo. Foto: Divulgação

Com formação na Itália na conceituada Accademia Italiana della Cucina, mestrado em segurança alimentar na Universidade de Brasília (UnB) e especialista em azeites, a chef Leninha Camargo atua há cerca de 20 anos na capital, e atualmente comanda a gastronomia do espaço de eventos Orpheum e do Empório Chef Leninha Camargo, localizados em Brasília. Extremamente criativa, Leninha também desenvolve diversos projetos ligados à gastronomia, como o Vinho e Música; apresentadora do programa "Na Ilha com a Chef", que será lançado no final de maio; projetos para a indústria de alimentos; além de Lives com chefs de todo o Brasil.

Serviço

Chef Leninha Camargo

Instagram: @leninha.camargo , @emporiochefleninhacamargo

e @orpheumeventcenter