Chef brasiliense Leninha Camargo participa do Mestre do Sabor na Globo

Quem está ligado na Globo, nas chamadas da nova temporada do programa Mestre do Sabor, consegue ver rapidamente um rosto de Brasília na tela. Trata-se da chef e banqueteira brasiliense Leninha Camargo, que comanda na capital o espaço de eventos Orpheum, no Lago Sul. Não há confirmação oficial e a chef não deu retorno ao JBr, mas fontes da coluna atestam que a empresária da gastronomia é a única participante de Brasília e do Cerrado.

Chamada com Leninha Camargo que está saindo na Globo sem nenhuma menção ao nome da chef

A atração está prevista para ir ao ar no próximo dia 6 de maio, após a novela Império. No comando da competição está o chef Claude Troisgros e na bancada de jurados, chefs consagrados do país. O programa vai eleger o melhor chef do Brasil nessa temporada com prêmio de R$ 250 mil. O chef brasiliense Lui Verenose participou da primeira edição. A chef Leninha atua há cerca de 20 anos na capital. Ela possui formação na Itália e especialização na UnB.

Fontes confirmar que ela é participante representando Brasília

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução