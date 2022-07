Le Parisien participa da 26ª edição do Restaurant Week

Casa preparou menu exclusivo para o festival

De 28 de julho a 28 de agosto, Brasília recebe a 26ª edição do Restaurant Week. O festival é um dos mais famosos do mundo e promete movimentar a capital federal. O evento conta com a participação do Le Parisien, um autêntico restaurante francês no coração do Brasil. Localizado na 103 Norte, a casa se destaca com pratos que vão conquistar o paladar dos brasilienses. O restaurante traz um incrível menu em três etapas, da categoria Plus, assinado pelo chef Leandro Nunes e preparado especialmente para a ocasião, disponível no almoço (R$ 68,90) e no jantar (R$ 78,90).

“O festival é um momento que o público pode provar saborosos pratos e, para quem não conhece, se encantar com a casa. Esse menu representa muito bem a essência do Le Parisien. Creio que todo mundo vai se deliciar com os pratos criados especialmente para o evento”, enfatiza o chef.

No almoço, o comensal pode optar para entrada entre a Salada Parisien (mix de alface com lardons de bacon, farofa de copa defumada, vinagrete de mostarda dijon, suprême e gastrique de laranja) ou Tartine provençal (tomates assado com crosta de ervas e fonduta de queijo brie).

Entre as opções de prato principal, um delicioso Saint Peter com crosta de ervas, purê de batatas e pistou de manjericão ou por um apetitoso Espaguete ao ragoût de acém com cerveja preta, tomate confit e picles de pimenta-de-cheiro. Para adoçar, são duas opções: Ganache de chocolate com frutas, gastrique de laranja e crocante de macaxeira ou um Duo de crème brûlée (chocolate e cumaru).

Já no jantar, o menu conta com Salada Parisien (mix de alface com lardons de bacon, farofa de copa defumada, vinagrete de mostarda dijon, suprême e gastrique de laranja) ou Tartine provençal (tomates assado com crosta de ervas e fonduta de queijo brie) como opções para entrada.

Para o prato principal, a casa preparou duas sugestões: Talharim ao molho gorgonzola e pistou de manjericão ou Entrecôte ao molho bordelaise e batata salteada. Para finalizar o jantar, a sobremesa fica por conta do incrível Ganache de chocolate com frutas, gastrique de laranja e crocante de macaxeira ou do Duo de crème brûlée: chocolate e cumaru.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 9h às 23h. Sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food